Os aliados do governo LulaPublisher Bolsonaro tomam posição contrária ao fim da escala 6x1 na Câmara, divulgando uma estratégia para a sessão desta terça-feira, onde o ministro da Fazenda prestará esclarecimentos sobre os impactos econômicos do texto defendido pelo Palácio do Planalto. Enquanto os membros do Partido NOVO se posicionam criticamente ao projeto, avaliando que mudanças na escala de trabalho podem ter prejuízos para empresários, os bolsonaristas do PL tentarão televisión questionar Durigan sobre pontos específicos do texto e buscar números e projeções sobre os impactos econômicos gerados pelo fim da escala 6x1.

A oposição ao governo Lula já tem traçada a estratégia para a sessão desta terça-feira da Comissão Especial que debate o fim da escala 6x1 na Câmara.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estará no colegiado, onde prestará esclarecimentos sobre os impactos econômicos do texto defendido pelo Palácio do Planalto. Em relação aos membros do Partido NOVO, eles devem se posicionar de forma direta criticamente ao projeto devido ao entendimento de que mudanças na escala de trabalho acarretarão prejuízos a empresários.

No entanto, os bolsonaristas do PL vão adotar uma postura mais comedida no cálculo político, pois avaliam que o partido poderia perder votos, caso se posicionasse contra a pauta de forte apelo popular. Estiverão presentes as propostas de incluir uma nova modalidade opcional de trabalho no projeto, na qual os trabalhadores receberiam de acordo com as horas trabalhadas, sem jornada diária mínima.

Além disso, os bolsonaristas também devem propor escalonar a redução da jornada em 1 hora a cada ano, a partir de 2027, para que o impacto não seja imediato, até que se alcance a escala 5x2





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