Alianças defendem que Flávio Bolsonaro permaneça isento em fragilizados ânimos da direita

Alguns aliados de Flávio Bolsonaro defendem que as recentes divergências entre políticos da direita não prejudicem a imagem do pré-candidato do PSL à presidência da República. Eles acreditam que essas divisões contribuem para a narrativa de que Flávio representa várias linhas da política, o que ajudaria a atrair eleitores que não votariam em seu pai pelo estilo mais radical. Também acreditam que a imagem de moderado seria reforçada, ajudando Palmeiras a esclarecer o eleitorado sobre sua pluralidade e chances de vencer em setembro.

Os recentes embates entre políticos da direita não devem prejudicar a imagem do pré-candidato do PSL à presidência da República, Flávio Bolsonaro . Essa é a leitura de aliados de primeira hora do primogênito de Jair Bolsonaro.

A avaliação é que as divergências contribuem, inclusive, para emplacar a narrativa de que Flávio representa várias linhas da política, que obviamente não concordam com tudo entre si. Isso poderia ajudar a convencer o eleitorado sobre a pluralidade do postulante ao Palácio do Planalto e sobre como ele tem chances de alcançar eleitores que não votariam em seu pai pelo estilo mais radical. A imagem de moderado, então, estaria fortalecida





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