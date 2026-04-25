Paolo Zampolli, próximo de Donald Trump, chamou mulheres brasileiras de 'raça maldita' em entrevista. Ele também é acusado por sua ex-companheira de abuso e uso de influência para deportá-la dos EUA.

Paolo Zampolli , um aliado de longa data do ex-presidente Donald Trump , está no centro de uma controvérsia após fazer declarações depreciativas e ofensivas sobre mulheres brasileiras em uma entrevista à televisão italiana.

Zampolli descreveu as brasileiras como uma 'raça maldita' e alegou que elas são 'programadas para causar confusão'. As declarações inflamadas vieram à tona em meio a acusações de abuso feitas por sua ex-companheira, a modelo brasileira Amanda Ungaro, e alegações de que ele usou sua influência para tentar deportá-la dos Estados Unidos durante uma disputa pela guarda do filho.

Zampolli nega as acusações de abuso, mas o incidente reacendeu o debate sobre seu comportamento e suas conexões com a elite política e empresarial. Zampolli é conhecido por seu papel como enviado especial dos EUA para Negócios Globais durante a administração Trump, atuando como intermediário em negociações internacionais e defendendo acordos comerciais que beneficiem os Estados Unidos. Ele se descreve como tendo acesso direto ao poder e afirma ter sido fundamental para apresentar Melania Knauss a Donald Trump em 1998.

Além disso, Zampolli se vangloria de ter impulsionado as vendas da Boeing, alegando ser o segundo maior vendedor da empresa no mundo, embora a Boeing não tenha confirmado essa afirmação. Suas negociações são frequentemente caracterizadas por valores elevados e rapidez, com relatos de acordos bilionários fechados em questão de minutos.

No entanto, sua atuação também é marcada por controvérsias e acusações de comportamento inadequado. As declarações de Zampolli sobre as mulheres brasileiras são apenas a mais recente de uma série de incidentes que levantam questões sobre seu caráter e sua adequação para ocupar cargos de influência. Amanda Ungaro o acusa de abuso e de usar sua influência para prejudicá-la em uma disputa legal.

A controvérsia reacendeu o debate sobre o papel de figuras como Zampolli na política e nos negócios, e sobre a necessidade de responsabilização por declarações e ações ofensivas. O caso também destaca a importância de uma cobertura jornalística rigorosa e independente para expor comportamentos inadequados e garantir a transparência e a responsabilidade





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