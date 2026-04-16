Alexandre Ramagem reaparece em vídeo após soltura nos EUA e alega situação migratória regular

Ex-deputado Alexandre Ramagem, detido nos EUA pelo ICE, surge em vídeo com a família alegando ter entrado no país de forma regular e ter pedido asilo. Sua soltura ocorreu após o governo americano se certificar de sua situação migratória, mas o caso levanta questões sobre sua condição de foragido no Brasil.

Ramagem, que foi preso na segunda-feira, 13, pelo Immigration and Customs Enforcement ( ICE ), em uma ação que, segundo a Polícia Federal, contou com coordenação entre os governos brasileiro e norte-americano, reapareceu em vídeo publicado nesta quarta-feira, 15, nas redes sociais de sua esposa, Rebeca Ramagem. Ele reafirmou que sua detenção se deu por questões migratórias e alegou ter entrado nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma regular e sem condenações. No vídeo, ele aparece ao lado de sua esposa e filhas, visivelmente emocionado.

Ramagem explicou que ele e Rebeca entraram com pedido de asilo e que cumpriram todos os requisitos para a permanência regular nos Estados Unidos. Segundo ele, essa regularidade migratória foi o que acarretou em sua liberação sem necessidade de qualquer procedimento judicial ou pagamento de fiança. Ele também enfatizou que seu endereço é conhecido pelas autoridades americanas e que suas filhas estão regularmente matriculadas em escolas públicas na Flórida, o que, em sua visão, demonstra que ele não está se escondendo no país.

Essa declaração contrasta com o fato de que seu passaporte diplomático foi cancelado em dezembro passado, após ser condenado no caso da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ser considerado foragido pela Justiça brasileira.

A esposa de Ramagem, Rebeca, também se manifestou nas redes sociais, celebrando a soltura do marido e expressando esperança na justiça. Ela afirmou que a chegada de Alexandre renova a esperança, o amor e o sentido de tudo que enfrentam. Ela também expressou a crença de que a justiça será feita no tempo certo, pois aquilo que é verdadeiro não se apaga e o que é justo sempre encontra seu caminho.

A soltura de Ramagem ocorre em um contexto em que aliados políticos, como Flávio Bolsonaro, defendem sua candidatura à presidência em 2026, indicando que a situação política brasileira pode se entrelaçar com os desdobramentos legais e migratórios de Ramagem nos Estados Unidos. A Polícia Federal, por sua vez, não descarta a possibilidade de delação premiada por parte do advogado de Ramagem, Vorcaro, e promete novas ações nos próximos dias, o que sugere que o caso pode ter desdobramentos ainda mais complexos e significativos.

A detenção de Ramagem, conforme relatado por seus aliados, teria ocorrido após uma suposta infração de trânsito leve, seguida de uma verificação migratória. No entanto, a versão oficial das autoridades brasileiras e norte-americanas sugere uma coordenação entre os governos, o que pode indicar que a detenção teve motivações mais profundas do que uma simples infração de trânsito. A questão da deportação ou extradição de Ramagem permanece em aberto, com especialistas analisando as diferentes possibilidades legais. A narrativa de Ramagem sobre sua entrada regular nos EUA e o pedido de asilo, embora apresentada como justificativa para sua liberação, ainda precisa ser confirmada e analisada pelas autoridades competentes.

O fato de ter sido condenado no Brasil e considerado foragido adiciona uma camada de complexidade à sua situação migratória nos Estados Unidos, especialmente considerando os acordos de cooperação jurídica entre os dois países. A comunidade política no Brasil acompanha atentamente os desdobramentos, com alguns vendo a situação de Ramagem como um obstáculo para suas aspirações políticas futuras, enquanto outros o apoiam incondicionalmente, buscando reforçar sua imagem como vítima de perseguição política.

A possibilidade de delação premiada, levantada pela Polícia Federal, pode trazer à tona novas informações e conexões relevantes para as investigações em curso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, impactando não apenas o futuro de Ramagem, mas também outros indivíduos e grupos envolvidos na trama golpista. A forma como as autoridades americanas lidarão com o pedido de asilo de Ramagem, considerando sua situação jurídica no Brasil, será crucial para determinar os próximos passos em seu caso e suas implicações diplomáticas e legais entre os dois países





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