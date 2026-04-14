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Alexandre Ramagem, ex-deputado, é preso nos EUA por questões migratórias

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Alexandre Ramagem, ex-deputado, é preso nos EUA por questões migratórias
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📆4/14/2026 5:23 PM
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O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos por questões migratórias e está sob custódia do ICE. A prisão é resultado da cooperação internacional no combate ao crime organizado. Ramagem foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

O governo dos Estados Unidos divulgou uma foto de Alexandre Ramagem , ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ), sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas ( ICE ). A imagem, um 'mugshot', mostra Ramagem no site oficial do departamento, acompanhada de informações sobre sexo, idade, raça e a unidade de detenção onde ele se encontra. A indicação de prisão por questões migratórias está presente, sem detalhes sobre as acusações. A notícia da prisão ocorreu na segunda-feira, 13 de maio, com a imagem sendo divulgada no dia seguinte. O nome de Ramagem foi adicionado ao sistema online de detentos do ICE , disponibilizando informações de contato para familiares, com a sigla 'NMN' (no middle name) ao lado do seu nome. Preliminarmente, Ramagem foi preso em Orlando, Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. As autoridades brasileiras foram notificadas da prisão por volta das 12h (horário de Brasília). A Polícia Federal (PF) informou que a prisão é resultado da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado, com Ramagem sendo considerado foragido da Justiça brasileira e em situação migratória irregular, segundo autoridades americanas. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, confirmou essa informação.

Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, deixou o Brasil após a condenação. Ele foi acusado de integrar o núcleo central da trama golpista, que visava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A prisão de Ramagem nos EUA marca um desenvolvimento significativo no caso, ressaltando a cooperação internacional na busca por indivíduos procurados pela justiça. A divulgação da imagem e informações no site do ICE, além de notificar a família, demonstra a seriedade com que os Estados Unidos estão tratando o caso. A colaboração entre as autoridades brasileiras e americanas demonstra a importância da atuação conjunta no combate ao crime transnacional. A situação de Ramagem, agora detido por questões migratórias e com uma condenação por tentativa de golpe de Estado, representa um caso complexo com implicações políticas e legais significativas. O governo brasileiro aguarda mais informações sobre o processo de retorno de Ramagem ao Brasil, enquanto a PF continua investigando e cooperando com as autoridades americanas.

Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal e político brasileiro, iniciou sua carreira na PF em 2005. Ganhou notoriedade ao chefiar a segurança de Jair Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora, durante a campanha de 2018. Durante o governo Bolsonaro, foi nomeado para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), cargo cuja gestão foi alvo de investigações sobre o uso da estrutura do órgão para monitorar ilegalmente adversários políticos, o caso conhecido como 'Abin Paralela'. Em 2020, Bolsonaro tentou nomeá-lo Diretor-Geral da Polícia Federal, mas a nomeação foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) devido à proximidade pessoal de Ramagem com a família do presidente. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo PL-RJ com aproximadamente 59 mil votos, mas seu mandato foi cassado pela Mesa Diretora da Câmara em dezembro de 2025, após sua condenação criminal na trama golpista. Em 2024, Ramagem disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, finalizando a eleição em segundo lugar. A sua prisão nos Estados Unidos e o processo que se segue representam um desdobramento importante na sua trajetória política e legal, com grande repercussão

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