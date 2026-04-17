Alexandre Ramagem emite vídeo negando fuga e criticando Polícia Federal após detenção nos EUA

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), divulgou um vídeo nas redes sociais após ser detido nos Estados Unidos por questões migratórias. Em sua declaração, Ramagem afirmou estar em situação migratória regular no país, com passaporte e visto válidos, e alegou ter sido liberado sem fiança. Ele criticou veementemente a atuação da Polícia Federal brasileira, chamando o diretor-geral de "vergonha" e "ineficiente", e negou ter fugido clandestinamente do Brasil. A notícia também menciona a missão oficial de parlamentares brasileiros para acompanhar o caso, custeada com dinheiro público, e faz uma breve referência a uma prova em um reality show.

Em um pronunciamento em vídeo divulgado amplamente nas redes sociais, Alexandre Ramagem , figura controversa e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), rompeu o silêncio após sua recente detenção em território americano. Ramagem declarou firmemente que sua permanência nos Estados Unidos é legal e regular, buscando desmistificar as narrativas que sugerem qualquer irregularidade em sua situação migratória.

Ele detalhou que a detenção ocorrida na segunda-feira foi motivada por questões burocráticas relacionadas à sua migração, mas enfatizou que foi liberado prontamente, sem a necessidade de qualquer tipo de fiança. Segundo Ramagem, as autoridades americanas tomaram conhecimento de sua situação migratória regularizada, o que levou à sua liberação sem maiores complicações. Ele ressaltou que as autoridades dos EUA têm conhecimento de seu endereço residencial e que suas filhas estão matriculadas em instituições de ensino públicas no estado da Flórida, demonstrando, em sua visão, um comprometimento e integração com a sociedade americana. “Nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos concede o status de permanência regular nos EUA”, afirmou Ramagem em seu vídeo, buscando reforçar a legalidade de sua permanência. Ele também fez questão de mencionar que tanto seu passaporte quanto seu visto estavam em plena validade no momento da detenção, desqualificando qualquer alegação de que estaria em situação irregular ou portando documentos expirados. Por outro lado, a Polícia Federal brasileira apresentou uma versão contrastante dos fatos. De acordo com as informações divulgadas pela instituição, Ramagem teria fugido do Brasil de maneira clandestina, utilizando um passaporte diplomático e sem passar por nenhum ponto de controle migratório oficial. Essa ação, segundo a PF, ocorreu em um contexto em que Ramagem estava proibido de deixar o país, devido ao seu envolvimento no inquérito que investiga a trama golpista, sob julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A narrativa da Polícia Federal sugere uma tentativa deliberada de evasão e ocultação por parte de Ramagem. No mesmo vídeo, Ramagem direcionou críticas contundentes e pessoais ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele não poupou palavras ao descrever Rodrigues como “uma vergonha de diretor geral” e o qualificou como “ineficiente”. Ramagem foi além ao afirmar que o diretor “tem que ser afastado imediatamente das funções” e que ele “acumula escândalos criminosos”. Essa retórica demonstra um profundo descontentamento e uma tentativa de deslegitimar a liderança da Polícia Federal. “Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da PF que venha falar comigo de frente. Não tenho nada a esconder, muito pelo contrário”, desafiou Ramagem, convidando uma postura de confronto direto e negando veementemente qualquer ato de clandestinidade ou ocultação. Ele mencionou sua esposa, Rebeca, em seu relato, descrevendo a força e determinação que ela demonstrou ao auxiliar na comunicação com as autoridades americanas para comprovar a regularidade de sua permanência. O caso ganhou ainda mais notoriedade com a confirmação de que parlamentares brasileiros, com recursos públicos, empreenderam uma missão oficial para os Estados Unidos. O objetivo declarado dessa missão é “acompanhar a situação de cidadãos brasileiros em situação de custódia naquele país, especialmente do cidadão brasileiro Alexandre Ramagem”. Essa iniciativa levanta questões sobre o uso de verbas públicas em missões de acompanhamento de indivíduos específicos. Por fim, em um desdobramento noticioso não relacionado, mas presente na mesma fonte original, foi mencionada uma disputa em um reality show, onde os participantes Boneco, Milena e Juliano disputam a Prova do Finalista, indicando uma mistura de assuntos na cobertura original. Este relato detalha as alegações de Alexandre Ramagem sobre sua situação migratória regular nos Estados Unidos e suas fortes críticas à Polícia Federal brasileira, contrastando com a versão oficial da PF sobre sua saída do país. A intervenção de parlamentares brasileiros na questão adiciona uma camada de envolvimento político ao caso. A situação de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos se tornou um ponto focal de atenção, especialmente após a divulgação de um vídeo onde ele se defende de acusações e ataca a credibilidade da Polícia Federal brasileira. Ramagem, que ocupou o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), alegou em seu pronunciamento que sua permanência no país é plenamente legal e que qualquer detenção ocorrida se deu por motivos meramente burocráticos migratórios. Ele afirmou ter sido liberado sem a necessidade de pagar fiança, uma vez que as autoridades americanas confirmaram a regularidade de seu status, comprovada pela validade de seu passaporte e visto. A presença de suas filhas matriculadas em escolas públicas na Flórida foi apresentada como mais uma evidência de sua integração e compromisso com a vida no país. Essa versão busca contrapor qualquer narrativa de fuga ou irregularidade, pintando um quadro de cidadão em conformidade com as leis americanas. Ramagem também fez um ataque direto e pessoal ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, rotulando-o como “uma vergonha” e “ineficiente”, além de sugerir seu afastamento imediato e aludir a escândalos criminais sob sua gestão. Essa postura beligerante pode ser interpretada como uma tentativa de desviar o foco de sua própria situação e minar a autoridade da instituição que o investiga. Ele chegou a desafiar o adido da PF, convidando-o para um confronto direto, sinalizando que não tem nada a esconder. O apoio de sua esposa, Rebeca, na comprovação de sua regularidade migratória, também foi destacado. Paralelamente, a Polícia Federal brasileira apresentou uma versão diametralmente oposta, indicando que Ramagem deixou o Brasil clandestinamente pela Guiana, utilizando um passaporte diplomático e burlando os controles migratórios. Essa informação contrasta com as alegações de Ramagem, sugerindo que sua saída do país foi ilegal e planejada, especialmente considerando que ele estaria impedido de sair do Brasil devido a um processo judicial em andamento no STF relacionado a uma suposta trama golpista. A discrepância entre as narrativas levanta sérias questões sobre a veracidade das declarações de cada parte e sobre os eventos que levaram à detenção de Ramagem nos EUA. A situação ganhou contornos diplomáticos e políticos com o envio de uma comitiva de parlamentares brasileiros aos Estados Unidos, com a missão explícita de acompanhar o caso de Ramagem e de outros brasileiros em custódia. O fato de essa missão ser custeada com dinheiro público adiciona um elemento de escrutínio sobre a aplicação dos recursos e a relevância da intervenção estatal em um caso individual. A notícia original, em sua totalidade, aborda esses aspectos, apresentando as versões conflitantes e o contexto político que cerca a figura de Alexandre Ramagem, além de uma referência tangencial a um reality show, que, embora pareça deslocada, faz parte do material jornalístico original. Em suma, Alexandre Ramagem se defende de alegações de ilegalidade migratória nos EUA, ao mesmo tempo em que lança duras críticas à Polícia Federal brasileira, cujas acusações pintam um quadro de fuga clandestina. A intervenção de parlamentares brasileiros, financiada por fundos públicos, evidencia a complexidade e o alcance político do caso, que se desenrola em meio a investigações judiciais no Brasil. A controvérsia reside na divergência flagrante entre a versão de Ramagem, que se apresenta como vítima de um equívoco burocrático e de uma perseguição infundada, e a narrativa oficial da Polícia Federal, que o descreve como um foragido em desacato à justiça brasileira. A validação de sua situação migratória regular nos Estados Unidos, como alegado por ele, seria um ponto crucial em sua defesa, enquanto a Polícia Federal insiste na tese de sua saída ilegal do país. A batalha de narrativas, portanto, é intensa e envolve questões de credibilidade, legalidade e, possivelmente, de interferência política. Este episódio destaca a importância da apuração rigorosa dos fatos e a necessidade de transparência por parte de todas as instituições envolvidas. A repercussão do caso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, demonstra o impacto que essas situações podem ter na imagem pública e nas relações diplomáticas. A atenção se volta agora para os desdobramentos legais e políticos que cercam Alexandre Ramagem e as investigações em curso, tanto nos EUA quanto no Brasil. A dualidade de versões apresentadas pelas partes envolvidas é o cerne da questão, deixando um rastro de incertezas sobre os reais acontecimentos e as motivações subjacentes a cada declaração. A postura desafiadora de Ramagem e as acusações da Polícia Federal criam um cenário de alta tensão, cujas resoluções demandarão tempo e, possivelmente, revelações adicionais sobre o caso





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