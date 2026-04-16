Alexandre Ramagem é solto nos EUA após detenção pela imigração; aliados agradecem Trump

Ex-deputado brasileiro Alexandre Ramagem é libertado nos Estados Unidos após ser detido pelo ICE. Aliados atribuem a soltura à administração de Donald Trump e celebram o desfecho, enquanto Ramagem enfrenta condenação no Brasil.

O ex-deputado brasileiro Alexandre Ramagem foi libertado nos Estados Unidos nesta quarta-feira, apenas dois dias após sua detenção pelas autoridades de imigração do ICE . A notícia foi confirmada por fontes ligadas à Polícia Federal (PF) e por aliados do político bolsonarista.

Os apoiadores de Ramagem atribuíram a soltura à intervenção da administração de Donald Trump, e o nome do ex-parlamentar já foi retirado da lista de controle do serviço de imigração americano.

Ramagem havia sido detido na segunda-feira por agentes do ICE na Flórida, um incidente que levou a PF a anunciar cooperação no caso.

No Brasil, Ramagem é considerado foragido desde que deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão por seu envolvimento em uma suposta conspiração golpista.

A detenção nos EUA foi registrada no sistema do condado de Orange, com a inclusão de uma foto (mugshot) e a indicação de 'immigration hold', o que sugere uma custódia de caráter migratório, sem que haja uma acusação criminal local detalhada.

A versão inicial divulgada por aliados, como o influenciador Paulo Figueiredo, de que a prisão teria sido motivada por uma infração de trânsito de pouca gravidade, não foi confirmada por autoridades americanas.

Antes de ser detido, Ramagem havia protocolado um pedido de asilo nos Estados Unidos. Segundo Paulo Figueiredo, que afirmou ter prestado auxílio ao ex-parlamentar, não houve necessidade de pagamento de fiança. 'Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. EUA são Império das Leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal', declarou o influenciador, fazendo uma alusão à perseguição política que, segundo ele, Ramagem sofre no Brasil.

Nas redes sociais, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro celebrou a libertação de Ramagem, expressando profundo agradecimento a Donald Trump e ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Em sua publicação, Bolsonaro declarou: 'RAMAGEM ESTÁ LIVRE E DE VOLTA PARA CASA! Meu mais profundo agradecimento vai a Donald Trump e Marco Rubio pela sensibilidade e atenção em tratar o caso deste verdadeiro herói nacional, que, mesmo sob perseguição, nunca vacilou. Alexandre Ramagem merece asilo na terra da liberdade, ao lado de sua corajosa esposa — incansável na luta por sua liberdade — e suas belas filhas'. A declaração ressalta a percepção de perseguição política e a admiração por Ramagem entre seus apoiadores.

A detenção e subsequente libertação de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos se inserem em um contexto de intensas movimentações políticas e jurídicas envolvendo figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A atuação do ICE, órgão responsável pela aplicação das leis de imigração nos EUA, no caso de Ramagem, levanta questionamentos sobre os acordos de cooperação judicial e a interpretação das leis migratórias em relação a indivíduos com histórico político controverso no exterior. A ênfase dada por seus aliados à suposta intervenção de Donald Trump sugere uma estratégia de comunicação voltada para reforçar a narrativa de perseguição política no Brasil e buscar apoio político nos Estados Unidos.

O pedido de asilo, se aceito, representaria uma proteção legal para Ramagem contra um possível pedido de extradição por parte do Brasil, dada a condenação em segunda instância pelo STF. A soltura sem fiança, conforme relatado por seus aliados, indica que a análise inicial das autoridades americanas pode ter focado na regularidade imigratória ou na ausência de crimes locais graves que justificassem a detenção prolongada, pelo menos no âmbito migratório.

A declaração de Eduardo Bolsonaro, mencionando Ramagem como 'herói nacional' e 'merecedor de asilo na terra da liberdade', reflete a polarização política no Brasil e a forma como figuras políticas buscam construir narrativas de vitimização e heroísmo para seus aliados, especialmente em contextos internacionais. A menção à 'corajosa esposa' e 'belas filhas' adiciona um elemento de apelo emocional à narrativa, buscando humanizar a figura de Ramagem e fortalecer o apoio público à sua causa.

A situação de Ramagem se torna um ponto focal na contínua disputa política e jurídica entre diferentes espectros políticos no Brasil e suas ramificações no cenário internacional





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