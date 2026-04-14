Alexandre Ramagem é preso nos EUA e enfrenta deportação iminente após condenação

Ex-deputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos, é detido pelo ICE nos EUA após fuga e uso de documentos falsos. A Polícia Federal e autoridades americanas cooperam para a deportação. Aliados minimizam, mas o processo expõe fragilidades.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem , condenado a 16 anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi detido nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), responsável por deportações. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que cooperou com as autoridades americanas, e pelo próprio ICE, que registra Ramagem como custodiado em seu site. A prisão ocorreu após Ramagem ter fugido para Miami, na Flórida, em setembro do ano passado, após ser sentenciado pelo STF. Ele teria utilizado documentos falsos para entrar nos EUA, com o visto expirado. A PF se concentrou na condição ilegal de Ramagem no exterior para facilitar a deportação , conforme detalhou a colunista do GLOBO Míriam Leitão. A cooperação entre os dois países incluiu a troca de informações e o trabalho conjunto de agentes do ICE no Brasil e oficiais da PF nos EUA. Interlocutores da PF relatam que a corporação está atenta à checagem de brasileiros deportados ao Brasil, com mandados de prisão pendentes, ressaltando a importância dessa colaboração internacional. Documentos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) indicam que o visto de Ramagem, do tipo B2 para turistas, expirou em 10 de março, o que o torna sujeito à deportação .

A família do garimpeiro Rodrigo Martins de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas, teve um papel importante na fuga de Ramagem, auxiliando-o a se estabelecer em um condomínio de luxo nos EUA e colaborando na obtenção de documentos falsos. Aliados de Ramagem, como o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, tentaram minimizar a situação, alegando que a detenção foi resultado de uma infração de trânsito em Orlando e que Ramagem possui um pedido de asilo pendente, o que lhe permitiria permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final. Figueiredo e outros aliados, como Eduardo e Flávio Bolsonaro, compartilharam postagens similares nas redes sociais, sugerindo que a situação seria meramente imigratória e que Ramagem seria liberado. A prisão de Ramagem expõe fragilidades na estratégia de apoio bolsonarista nos EUA, evidenciando as dificuldades enfrentadas por figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A detenção de Ramagem representa um duro golpe para o grupo político ligado a ele e a Bolsonaro, com possíveis implicações legais e políticas. A rapidez com que a PF e as autoridades americanas agiram, demonstrando uma forte cooperação, sugere uma determinação em cumprir as decisões judiciais brasileiras e em combater a fuga de criminosos. A situação também levanta questões sobre a segurança e o controle de fronteiras, tanto nos EUA quanto no Brasil, e sobre a capacidade de indivíduos com ligações políticas de escapar da justiça. A iminente deportação de Ramagem, caso confirmada, reforçará a imagem de impunidade questionada nos últimos anos e enviará um sinal claro sobre a importância da cooperação internacional no combate ao crime e na aplicação da lei. A situação continua a se desenvolver, com as autoridades trabalhando para agilizar o processo de deportação e com os aliados de Ramagem buscando minimizar os impactos políticos e legais





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexandre Ramagem Deportação Estados Unidos Polícia Federal Bolsonarismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ICE prende Alexandre Ramagem nos EUA, diz PFE-deputado foi condenado pelo STF em processo da trama golpista

Read more »

ICE prende Alexandre Ramagem nos EUAO STF condenou o ex-deputado e ex-diretor da Abin a 16 anos de prisão pela trama golpista

Read more »

Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos EUA: quando ele será deportado?Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-deputado está foragido desde o ano passado, quando foi condenado por golpe de Estado e teve sua prisão preventiva decretada pelo STF.

Read more »

Condenação por trama golpista e fuga aos EUA: entenda prisão de Alexandre Ramagem pelo ICEEx-diretor da Abin foi sentenciado a 16 anos prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado

Read more »

Alexandre Ramagem preso nos EUA: ex-deputado foi detido pelo ICEAlexandre Ramagem preso nos EUA: ex-diretor da Abin estava foragido e foi detido pelo serviço de imigração em Orlando; PF negocia os trâmites de extradição.

Read more »

Alexandre Ramagem é Preso nos EUA em Operação Conjunta da PF e ICEA Polícia Federal (PF) confirmou a prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, realizada pelo serviço de imigração americano (ICE), resultado da cooperação policial internacional. Ramagem, foragido da justiça brasileira após condenação por tentativa de golpe, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito, foi detido em Orlando. O Brasil solicitou sua extradição.

Read more »