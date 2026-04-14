Alexandre Ramagee e Esposa em Miami: Luxo no Condomínio e Questões Legais

Notícias sobre a estadia de Alexandre Ramagee e sua esposa em um condomínio de luxo em Miami, contrastando com questões legais e a investigação em andamento.

O condomínio de luxo em que Alexandre Ramagee e sua esposa residem em Miami é um exemplo notável de opulência e exclusividade. Localizado em uma região cobiçada, o empreendimento oferece uma vasta gama de comodidades e serviços projetados para atender às exigências de um público seleto. Cada edifício é equipado com instalações de ponta, incluindo simuladores de golfe com 18 buracos, salões de jogos para jovens e adultos, além de espaços dedicados às crianças. Uma academia totalmente equipada e funcionando 24 horas por dia garante que os moradores possam manter um estilo de vida ativo e saudável. O saguão com porteiro 24 horas oferece segurança e comodidade, enquanto os centros empresariais com salas de reuniões e de trabalho privativas atendem às necessidades de profissionais e empreendedores. Para momentos de lazer e relaxamento, o condomínio oferece cabanas privativas na área da piscina, parque infantil e uma lagoa de águas cristalinas com aproximadamente 7 hectares, proporcionando um ambiente tranquilo e sofisticado.

As opções de entretenimento e bem-estar se estendem a todos os aspectos da vida no condomínio. Além das instalações mencionadas, os moradores desfrutam de um ambiente projetado para promover a interação social e a privacidade, com espaços cuidadosamente planejados para atender às diversas necessidades dos residentes. A atenção aos detalhes é evidente em cada aspecto do condomínio, desde o design arquitetônico até a seleção dos serviços oferecidos. No entanto, a vida de luxo no condomínio tem seus custos. As contas de água, luz e gás não estão incluídas no aluguel, o que significa que os moradores são responsáveis por arcar com esses custos separadamente. Para se candidatar a um dos apartamentos disponíveis, os interessados devem apresentar uma renda anual mínima de R$ 475.455,20, o equivalente a cerca de R$ 40 mil por mês, demonstrando o alto padrão financeiro exigido para residir no local. Essa exigência financeira assegura que apenas pessoas com alta capacidade de pagamento possam usufruir dos benefícios e da exclusividade do condomínio, mantendo o nível de sofisticação e a qualidade de vida que o empreendimento se propõe a oferecer.

Paralelamente à descrição das luxuosas instalações do condomínio, a situação de Alexandre Ramagee, atualmente em Miami com sua esposa, ganhou destaque na mídia. Segundo informações preliminares divulgadas pelo portal G1, Ramagem foi detido em Orlando, na Flórida, por questões migratórias, sendo considerado foragido. A detenção ocorreu após Ramagem ter deixado o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O Ministério da Justiça informou ao STF em janeiro de 2026 que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano, com a Embaixada do Brasil em Washington enviando a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, o que viabilizou a possibilidade de sua detenção por autoridades estrangeiras. Aliados do ex-deputado indicam que Ramagem pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos, adicionando uma camada de complexidade e expectativa ao caso.





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