Alexandre de Moraes abre inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A investigação visa apurar a suposta prática do crime de calúnia em uma publicação feita pelo senador nas redes sociais, na qual ele imputou crimes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua postagem, Flávio Bolsonaro comparou a situação de Lula à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, sugerindo envolvimento em tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, e suporte a terroristas e ditaduras, e declarou que o "fim do Foro de São Paulo" seria iminente. O senador, por sua vez, alega que apenas noticiou fatos e não realizou imputação criminosa direta contra o presidente, criticando a decisão de Moraes e a considerando uma tentativa de cercear a liberdade de expressão.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro . A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal, que busca apurar a suposta prática do crime de calúnia em uma publicação realizada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na rede social X.

Na postagem em questão, Flávio Bolsonaro fez uma declaração alarmante sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparando sua situação à captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por forças dos Estados Unidos. Segundo o senador, Lula seria 'delatado' e o 'fim do Foro de São Paulo' estaria próximo, citando supostos envolvimentos em 'tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras'. A publicação surge em um contexto de acirrada disputa política, com o presidente Lula buscando a reeleição e pesquisas de intenção de voto indicando um cenário polarizado, especialmente considerando a inelegibilidade e prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que escolheu Flávio Bolsonaro para representar seu campo político.

A decisão de Moraes, datada de segunda-feira, foi clara ao afirmar que, em sua publicação, o senador imputou crimes a Lula. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado favoravelmente ao pedido da Polícia Federal para investigar o parlamentar, que, por possuir prerrogativa de foro, tem seu caso tramitando diretamente no STF. Em sua decisão, Alexandre de Moraes escreveu: 'Determino a instauração de inquérito em face de Flávio Nantes Bolsonaro, para apuração da suposta prática do crime de calúnia'. Ele também instruiu: 'Encaminhem-se os autos à Polícia Federal para adoção das providências cabíveis, no prazo de 60 dias'.

Em resposta à imprensa, a assessoria de Flávio Bolsonaro expressou 'profunda estranheza' diante da decisão, classificando-a como 'juridicamente frágil'. Segundo a nota divulgada na manhã de quarta-feira, a publicação em questão careceria de 'qualquer tipicidade penal'. A assessoria argumenta que o senador 'limitou-se a noticiar fatos e relatar os crimes pelos quais Nicolás Maduro foi preso e é processado internacionalmente, sem realizar imputação criminosa direta contra Luiz Inácio Lula da Silva'.

A equipe de Flávio Bolsonaro considera a abertura do inquérito uma 'tentativa clara' de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar, evocando 'práticas de censura e bloqueios de contas' observadas durante a campanha eleitoral de 2022. Além disso, a nota chama a atenção para o fato de o caso ter sido distribuído ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamam de 'personagem central do desequilíbrio democrático recente'. A assessoria reitera que não cederão a 'intimidações ou ao uso do aparato policial e judiciário para silenciar a oposição'.

É importante notar que a relatoria do caso para o ministro Moraes foi determinada de forma usual e aleatória pelo próprio STF, não tendo sido distribuída por prevenção, o que significa que não há uma conexão prévia com investigações ou processos anteriores sob sua responsabilidade. A divulgação desta notícia, com informação e dados de propriedade intelectual da Reuters, é expressamente proibida sem a prévia autorização da agência, que detém todos os direitos reservados.

A situação que levou à abertura do inquérito contra Flávio Bolsonaro levanta importantes discussões sobre os limites da liberdade de expressão no contexto político brasileiro, especialmente em períodos eleitorais. A imputação de crimes graves, mesmo que em tom de comparação ou relato de outros eventos, pode ser interpretada como calúnia, dependendo da forma como é apresentada e do contexto.

O fato de um parlamentar ser alvo de uma investigação por calúnia no STF, dada a prerrogativa de foro, sublinha a complexidade jurídica e política envolvida. A defesa de Flávio Bolsonaro aposta na fragilidade jurídica da acusação, argumentando que não houve imputação direta de crimes, mas sim um relato de fatos internacionais. No entanto, a interpretação dessas declarações pelo judiciário definirá se houve, de fato, o cometimento do crime de calúnia.

A menção a 'práticas de censura' e o apontamento de Alexandre de Moraes como 'personagem central do desequilíbrio democrático recente' por parte da assessoria do senador indicam uma postura de confronto e resistência, caracterizando o embate como mais um capítulo na polarização política do país. A rapidez com que a Polícia Federal pediu e o STF atendeu à abertura do inquérito demonstra a preocupação das autoridades em apurar alegações que possam configurar crimes contra a honra de figuras públicas, especialmente o presidente da República.

Os 60 dias estabelecidos para a conclusão das investigações pela Polícia Federal permitirão um aprofundamento nas provas e evidências que sustentam a acusação, bem como na defesa apresentada pelo senador. O desdobramento deste caso terá repercussões significativas no cenário político, podendo influenciar o debate público e a relação entre as instituições.





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