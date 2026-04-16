Alex Manninger, ex-goleiro do Arsenal, Juventus e Liverpool, morre aos 48 anos em trágico acidente na Áustria

O futebol mundial lamenta a perda de Alex Manninger, ex-goleiro austríaco com passagens por Arsenal, Juventus e Liverpool, que faleceu aos 48 anos após seu carro ser atingido por um trem. Manninger foi campeão da Premier League e da FA Cup com o Arsenal e teve uma carreira internacional vitoriosa.

O futebol austríaco está de luto. Alex Manninger , ex-goleiro com passagens memoráveis por clubes de renome como Arsenal , Juventus e Liverpool , faleceu tragicamente aos 48 anos de idade.

A fatalidade ocorreu na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h20, no horário local, em uma passagem de nível na cidade de Salzburgo, na Áustria, quando seu carro foi violentamente atingido por um trem. Equipes de resgate foram acionadas prontamente e tentaram reanimar o ex-atleta no local, utilizando um desfibrilador, mas infelizmente os esforços foram em vão. Manninger estava sozinho no veículo no momento do acidente, e o maquinista do trem não sofreu ferimentos.

A notícia chocou o mundo do futebol, que lamenta a perda de um profissional dedicado e talentoso. Manninger construiu uma carreira notável, com destaque especial para sua passagem pelo Arsenal entre os anos de 1997 e 2002. Durante seu período nos Gunners, ele disputou 64 partidas e foi peça fundamental nas conquistas da Premier League e da FA Cup.

Embora inicialmente fosse reserva do lendário David Seaman, Manninger teve a oportunidade de assumir a titularidade no final da temporada 1997/98, após uma lesão do titular. Suas atuações foram decisivas em momentos cruciais, como na vitória contra o West Ham nos pênaltis pela FA Cup e em um triunfo marcante contra o Manchester United em Old Trafford. O reconhecimento de seu talento veio em março de 1998, quando foi eleito o jogador do mês da Premier League.

Pela seleção da Áustria, Manninger acumulou 33 convocações e fez parte do elenco que disputou a Euro 2008, sediada em seu país natal. Sua trajetória profissional o levou a defender 14 clubes europeus ao longo de sua carreira, incluindo equipes como Siena, Juventus, Udinese e Augsburg. Em um último capítulo surpreendente, aos 39 anos, em 2016, assinou um contrato de curto prazo com o Liverpool, embora não tenha chegado a entrar em campo pela equipe principal.

A Federação Austríaca de Futebol, através de seu diretor esportivo, Peter Schottel, expressou profunda tristeza pela perda. Schottel descreveu Manninger como um embaixador extraordinário do futebol austríaco, tanto dentro quanto fora dos gramados. Ele ressaltou o profissionalismo, a compostura e a confiabilidade do ex-goleiro, características que o tornaram uma peça essencial em suas equipes e na seleção nacional.

As conquistas de Manninger, segundo Schottel, merecem o maior respeito e serão lembradas para sempre. A morte prematura de Alex Manninger deixa um vazio no esporte e um legado de dedicação e sucesso que certamente inspirará futuras gerações de atletas austríacos. A sua memória permanecerá viva entre os torcedores e colegas de profissão que tiveram o privilégio de acompanhar sua carreira.





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