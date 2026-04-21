Alerta vermelho: Onda de calor extremo atinge quatro estados brasileiros com risco de tempestades

Inmet emite alerta máximo para onda de calor no Sul e Centro-Oeste do país, enquanto tempestades com granizo ameaçam parte da região Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) elevou o nível de preocupação em diversas regiões do Brasil ao emitir um alerta vermelho, que sinaliza uma situação de grande perigo, devido à instalação de uma intensa onda de calor que deve afetar drasticamente o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

De acordo com as diretrizes do órgão, a previsão é de que, até o próximo sábado, dia 25 de novembro, estas unidades da federação enfrentem temperaturas que podem superar em até 5 °C as médias históricas esperadas para esta época do ano. Este fenômeno climático, que tem gerado apreensão entre as autoridades de saúde e defesa civil, é decorrente de bloqueios atmosféricos persistentes, provocados por sistemas de alta pressão que impedem a circulação normal de massas de ar mais amenas, mantendo o calor concentrado sobre o continente por um período prolongado. A Climatempo, empresa especializada em monitoramento climático, corrobora as análises do Inmet ao destacar que quase todas as regiões brasileiras iniciaram a segunda quinzena deste mês sob a influência de um aquecimento anormal. A definição técnica de uma onda de calor, segundo a Organização Meteorológica Mundial, exige que os termômetros registrem marcas significativamente superiores à média por, no mínimo, cinco dias consecutivos. O cenário torna-se ainda mais crítico pelo fato de que as áreas sob alerta vermelho ou laranja apresentam uma probabilidade extremamente baixa de precipitação, fator que, aliado à intensa radiação solar, reduz drasticamente a umidade relativa do ar. Em muitos municípios dentro dessas zonas, os índices de umidade podem cair para patamares abaixo dos 30%, o que coloca em risco a saúde pública, especialmente em relação a problemas respiratórios e desidratação, exigindo cuidados redobrados da população com a hidratação constante e a proteção contra a exposição direta ao sol durante os horários de maior aquecimento. Contudo, o padrão meteorológico apresenta um contraste curioso e perigoso em certas faixas do território. Enquanto o calor extremo predomina, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina encontram-se simultaneamente sob alerta amarelo para o risco de tempestades severas. O Inmet detalha que essa condição de instabilidade atmosférica, que pode persistir até esta terça-feira, dia 21, traz consigo a previsão de volumes de chuva significativos, variando entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo de um único dia. O quadro é agravado pelo potencial de ventos intensos, que podem atingir rajadas de até 60 km/h, além da possibilidade concreta de queda de granizo, fenômeno que pode causar prejuízos materiais à agricultura e à infraestrutura urbana. Portanto, os moradores destas regiões devem manter uma atenção redobrada aos avisos das autoridades locais, visto que a transição entre o calor extremo e os temporais isolados pode provocar danos severos em um curto intervalo de tempo. A população deve seguir as recomendações de evitar aglomerações sob estruturas precárias durante os ventos fortes e buscar abrigo adequado caso as tempestades se intensifiquem conforme o previsto pelos modelos meteorológicos atuais





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