Alerta sobre Solvência da Empresa de Aldama em Compra de Máscaras na Adif

O diretor financeiro da Adif alertou sobre a solvência da Soluciones de Gestión, empresa central na trama das máscaras, enquanto ex-diretor defende a decisão de compra, apesar das ressalvas. A investigação busca esclarecer as contradições e responsabilidades.

O diretor financeiro da Adif alertou, em um e-mail, sobre a solvência da Soluciones de Gestión, a empresa de Víctor Aldama , figura central na trama das máscaras . Michaux Miranda Paniagua, ex-diretor de gestão de pessoas na Adif , que participou da compra de máscaras , afirmou que entenderam que o contrato não tinha risco financeiro e que o importante era garantir o fornecimento de máscaras . Ele acrescentou que a outra empresa que concorria, e que tinha melhor avaliação financeira, não cumpriu o contrato, ao contrário da companhia do comissionista.

Miranda defendeu que, na mesma noite em que decidiram adjudicar a compra à Soluciones de Gestión, as máscaras que Puertos del Estado havia comprado chegaram, o que acabou por inclinar a balança a favor desta empresa. No entanto, em um e-mail interceptado ao ex-diretor, consta que se recebeu a instrução de tramitá-lo com o fornecedor de Puertos del Estado. O ex-diretor de gestão de pessoas na Adif afirmou que esses termos não eram corretos.

A investigação revela complexidades na decisão de compra, com diferentes versões e interpretações dos fatos. A aparente contradição entre a avaliação financeira e a decisão final levanta questões sobre os critérios utilizados e a influência de fatores externos no processo de adjudicação. A chegada das máscaras compradas por Puertos del Estado no mesmo dia da decisão de compra também suscita dúvidas sobre a necessidade e a urgência da aquisição da Adif, bem como sobre a possível conexão entre as duas operações.

A defesa de Miranda de que o contrato não apresentava risco financeiro contrasta com o alerta prévio do diretor financeiro, indicando divergências internas sobre a avaliação da empresa Soluciones de Gestión. A investigação buscará esclarecer essas contradições e determinar a responsabilidade dos envolvidos. A participação de Michaux Miranda Paniagua na compra de máscaras, assim como sua declaração de que o contrato era seguro, são pontos cruciais para a investigação.

A análise de e-mails interceptados e a comparação de diferentes versões dos fatos fornecerão elementos para determinar se houve irregularidades na adjudicação do contrato. A investigação sobre a compra de máscaras na Adif está lançando luz sobre as possíveis conexões entre diferentes entidades e empresas, o que demonstra a importância de uma análise minuciosa para esclarecer todos os detalhes.

O processo de adjudicação da compra de máscaras pela Adif, em meio à pandemia, tem levantado diversas questões sobre a gestão de recursos públicos e a transparência nas decisões. As declarações de Michaux Miranda Paniagua e os documentos apreendidos servirão como base para a investigação. A investigação busca esclarecer as razões por trás da decisão de comprar máscaras de uma empresa com questões de solvência, em vez de optar por outra com melhor avaliação financeira, mas que não cumpriu com o contrato.

A investigação também irá apurar se houve algum tipo de pressão ou influência externa na decisão. A análise dos e-mails e outras provas encontradas permitirá determinar se houve favorecimento ou irregularidades no processo de adjudicação. As investigações em curso visam esclarecer as circunstâncias da compra de máscaras e identificar possíveis responsabilidades. A investigação tenta desvendar as possíveis ligações entre diferentes atores e as motivações por trás das decisões tomadas.

O foco da investigação está na empresa Soluciones de Gestión, de Víctor Aldama, e na sua capacidade de cumprir os contratos. A investigação se concentra na forma como a Adif conduziu a compra de máscaras e se os procedimentos foram seguidos corretamente. A investigação procura determinar se as ações tomadas foram motivadas por razões financeiras, necessidades de saúde pública ou outros fatores.





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adif Máscaras Corrupção Soluciones De Gestión Víctor Aldama Investigação Contrato Finanças

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANÁLISE: Derrota de Orbán é um alerta sobre apoio de Trump na eleição brasileiraResultado das eleições na Hungria sugere que o presidente americano continua tóxico em muitos países e que seu apoio pode fazer mais mal do que bem. Isso cria um dilema para o candidato direitista Flavio Bolsonaro

Read more »

FOMO high tech: sua empresa tem IA demais e controle de menos?Pesquisa com 2 mil executivos mostra que 94% admitem o problema — mas pouca gente toma uma atitude a respeito

Read more »

Cliente de empresa alvo de liquidação do BC consegue decisão judicial contra bandeiras de cartõesFoi a primeira vez na história em que uma adquirente sofreu intervenção no Brasil

Read more »

Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiar o terrorismo na SíriaAFP

Read more »

O duro alerta da China aos EUA sobre o bloqueio ao Estreito de OrmuzGigante asiático criticou a decisão de Trump de interceptar portos iranianos no Golfo de Omã e no Mar Arábico

Read more »

Substituição de trilhos em Adamuz após acidente levanta dúvidas sobre procedimentos da AdifA substituição de 42 metros de trilhos pela Adif, semanas após o acidente em Adamuz (Córdoba) que causou 46 mortes, gerou dúvidas e uma situação incomum, segundo depoimentos. O chefe da base de manutenção da Adif em Hornachuelos (Córdoba) relatou ter atuado sem as explicações técnicas necessárias. A juíza responsável pelo caso descobriu a substituição durante uma visita, levantando questões sobre os motivos e a legalidade da ação, que não constava nos registros de controle de qualidade.

Read more »