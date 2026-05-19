Alerta para possível super El Niño: Scientists express concern in Brazil

Cities around the world are preparing for the impacts of El Niño, as scientists reveal the increased chances of strong and possibly super El Niño in the coming months. Scientists ask for caution to avoid alarmism. The temperature worldwide increases as part of the El Niño's impact.

No Brasil, os impactos comuns do El Niño incluem mais chuvas no Sul, secas na Amazônia e no Nordeste e ondas de calor mais frequentes no Centro-Oeste e Sudeste.

Novas previsões divulgadas em maio aumentaram a preocupação de cientistas sobre a possibilidade de um El Niño forte — e possivelmente muito forte — se desenvolver nos próximos meses, embora especialistas ressaltem que ainda seja cedo para afirmar que o fenômeno atingirá nível de 'super El Niño'. As novas projeções reacenderam discussões sobre a possibilidade de um 'super El Niño', termo usado informalmente para descrever eventos excepcionalmente intensos, como os registrados em 1997-98 e 2015-16.

Mas, apesar dos alertas, cientistas afirmam que ainda é cedo para previsões definitivas e pedem cautela para evitar alarmismo. O coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Cemaden, José Marengo, afirmou ao BBC News Brasil que ainda há muita incerteza sobre a intensidade que o fenômeno poderá atingir. O histórico mostra que previsões feitas nesta época do ano ainda carregam incertezas importantes





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