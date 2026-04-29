Alerta na Educação Infantil: Milhares de Crianças Fora da Escola em Todo o Brasil

Novo indicador revela que 16% dos municípios brasileiros não atendem a meta de matrícula de crianças de 4 e 5 anos na educação infantil, com disparidades regionais significativas e desafios no acesso à creche.

Apesar da obrigatoriedade de matrícula na educação infantil a partir dos 4 anos, uma parcela significativa de crianças ainda permanece fora da escola em diversas regiões do Brasil.

Um novo indicador de atendimento escolar em nível municipal, desenvolvido pelo Iede em parceria com diversas fundações e o BID, revela que em 16% dos municípios brasileiros, ou 876 cidades, pelo menos 10% das crianças de 4 e 5 anos não frequentam creches ou pré-escolas. Apenas quatro capitais alcançaram a universalização do acesso para essa faixa etária.

As desigualdades regionais são marcantes, com a Região Norte apresentando o maior percentual de municípios com baixa cobertura, atingindo 29% (130 cidades) com menos de 90% das crianças matriculadas. Em contraste, o Sul do país demonstra o melhor desempenho, com apenas 11% dos municípios enfrentando essa situação. O Centro-Oeste registra 21% (99 municípios), o Nordeste 17% (304 municípios) e o Sudeste 13% (213 municípios) com taxas de matrícula abaixo de 90%. Os dados analisados referem-se ao ano de 2025.

Além da questão da frequência na educação infantil para crianças de 4 e 5 anos, o indicador também aponta desafios no acesso à creche para crianças menores. O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a meta de 60% de crianças de até 3 anos matriculadas em creches até 2036, com atenção especial às populações indígenas, quilombolas e do campo.

No entanto, a maioria dos municípios brasileiros, 81% (4.485), não atinge essa meta, registrando taxas inferiores a 60% de atendimento para essa faixa etária. A Região Norte lidera o ranking de municípios com baixo atendimento, com 94% (424 cidades) abaixo da meta. As demais regiões apresentam os seguintes índices: Centro-Oeste (90%), Sudeste (83%), Nordeste (81%) e Sul (66%).

Essa disparidade demonstra a necessidade urgente de investimentos e políticas públicas direcionadas para ampliar a oferta de vagas em creches em todo o país. No que diz respeito às capitais, Vitória, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte se destacam por terem universalizado o atendimento para crianças de 4 e 5 anos. Em contrapartida, Maceió (64,8%), Macapá (71,4%) e João Pessoa (73,4%) apresentam os menores índices de matrícula nessa faixa etária.

Quanto ao atendimento de bebês e crianças de até 3 anos, São Paulo (72,9%), Vitória (66,7%) e Belo Horizonte (63%) lideram, superando a meta do PNE. Macapá (9,1%), Manaus (12,8%) e Porto Velho (16,9%) exibem os piores resultados.

O Iede ressalta que o novo indicador, embora não oficial, oferece informações municipais mais precisas do que as disponíveis atualmente, auxiliando os municípios a identificar as crianças fora da escola e implementar estratégias de busca ativa para garantir o acesso à educação infantil, um direito fundamental. A precisão dos dados é crucial, considerando as limitações das fontes oficiais, como o Censo Demográfico (realizado a cada dez anos) e a PNADc (com dados anuais limitados a níveis mais amplos)





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