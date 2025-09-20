Alerta na Câmara: Oposição planeja 'destaques' para ampliar anistia e incluir Bolsonaro

Aliados do governo temem que a oposição use emendas durante a votação da anistia para beneficiar Bolsonaro e reduzir penas de crimes contra a democracia.

Integrantes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados acenderam o sinal de alerta para uma possível manobra da oposição durante a votação do projeto de anistia. A preocupação central reside na possibilidade de a oposição apresentar uma emenda ao texto, conhecida na linguagem parlamentar como 'destaque', durante a votação em plenário.

O objetivo, segundo as fontes, seria aprovar uma anistia ampla e irrestrita, potencialmente beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos em atos que estão sob investigação. A estratégia da oposição, embora não explicitamente confirmada, é vista como uma forma de contornar a proposta original do relator, que visa, em tese, focar na redução de penas e não em um perdão total. A articulação nos bastidores e a divergência pública entre os parlamentares revelam as complexas negociações e os interesses em jogo em relação ao projeto. A expectativa é de que a votação seja acirrada, com intensos debates sobre o alcance da anistia e suas possíveis implicações para o futuro político do país.\O relator da proposta, deputado Paulinho da Força, tem defendido publicamente que o projeto se concentrará na dosimetria das penas, evitando uma anistia generalizada. Essa postura, no entanto, não tem dissipado as preocupações, especialmente entre os aliados do governo e os setores mais radicais da base de apoio ao ex-presidente. A insatisfação com a mudança de rota da proposta é evidente, com críticas contundentes sobre a possibilidade de o projeto ser transformado em algo que beneficie diretamente figuras como Bolsonaro. A divisão de opiniões reflete a delicada situação política, com diferentes grupos buscando defender seus interesses e influenciar o resultado da votação. A estratégia de apresentar 'destaques' durante a votação em plenário é vista como uma forma de contornar a proposta original do relator e introduzir alterações que, na prática, poderiam ampliar o escopo da anistia, incluindo figuras que, a princípio, não seriam abrangidas.\Além da questão da anistia, outra preocupação entre os parlamentares governistas é a possibilidade de o projeto resultar na redução das penas para crimes contra a democracia. A minuta de um texto em circulação na Câmara sugere uma possível diminuição das penas para crimes como golpe de estado e abolição violenta do estado democrático de direito. Essa mudança, se aprovada, poderia ter um impacto significativo, alterando a gravidade das punições para atos que atentaram contra a democracia brasileira. A discussão sobre a dosimetria das penas e a possibilidade de redução para crimes graves como golpe de estado e abolição violenta contra o estado democrático de direito gera grande debate. A mudança faria com que a pena de golpe no Brasil pudesse ser menor do que a de roubo de celular. Paulinho da Força afirma que não quer projeto que afronte o Supremo. A complexidade do tema e os diferentes interesses em jogo prometem tornar a votação um momento crucial para o futuro político do país, com possíveis desdobramentos significativos. A expectativa é de que a votação seja acompanhada de intensos debates e negociações, refletindo as diferentes visões sobre o alcance da anistia e suas implicações para a justiça e a democracia





