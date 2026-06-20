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Alerta Misterioso de 'Misantropia' em Celulares Causa Perplexidade em Várias Cidades Brasileiras

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Alerta Misterioso de 'Misantropia' em Celulares Causa Perplexidade em Várias Cidades Brasileiras
MisantropiaAlerta ExtremoCell Broadcast
📆6/20/2026 5:26 AM
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Moradores de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal receberam um alerta extremo sonoro com a palavra 'misantropia' durante a madrugada. Defesas Civis negam envio e investigam origem.

Na noite de sexta-feira (19) e madrugada de sábado (20), moradores de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal foram surpreendidos por um alerta extremo sonoro em seus celulares.

A mensagem continha apenas a palavra misantropia, o que gerou espanto e confusão nas redes sociais. Rapidamente, o termo se tornou um dos assuntos mais comentados, com internautas associando o aviso a teorias conspiratórias e memes. A Defesa Civil do Paraná foi uma das primeiras a se pronunciar, afirmando que não emitiu a mensagem e que não há qualquer situação de risco em Curitiba.

O governo paranaense também reforçou que o alerta não partiu do órgão oficial e que não há previsão de eventos severos. Em São Paulo, a Defesa Civil estadual informou que não enviou o alerta e que a ferramenta Cell Broadcast, utilizada para envio de alertas severos e extremos, é gerida pela Anatel. O órgão paulista ainda disse que desabilitou a ferramenta até que o caso seja esclarecido.

Moradores do Rio de Janeiro também relataram ter recebido mensagens de texto atribuídas à Defesa Civil, com conteúdo confuso, como misantropo ADRESS RJ burros dms pprt, o que aumentou a suspeita de falha ou uso indevido do sistema. A palavra misantropia significa aversão ou rejeição à humanidade, além de poder se referir a isolamento social, melancolia ou profunda tristeza.

Segundo o dicionário Michaelis, o termo tem origem grega e é frequentemente usado para descrever uma atitude de desprezo ou desconfiança em relação aos seres humanos. Nas redes sociais, muitos usuários brincaram com a situação, imaginando cenários como invasões alienígenas ou mensagens codificadas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do disparo nem sobre o número de aparelhos que receberam o alerta.

A Anatel ainda não se pronunciou oficialmente, mas as defesas civis dos estados envolvidos estão investigando o caso. Especialistas em segurança digital apontam que pode ter havido um erro no sistema de envio ou uma ação maliciosa. O Cell Broadcast é uma tecnologia que permite o envio de alertas para todos os celulares em uma determinada área, sem necessidade de cadastro, sendo ativada em situações de emergência, como desastres naturais ou ameaças iminentes.

Contudo, o uso inadequado da ferramenta pode causar pânico e desinformação. A população deve ficar atenta a canais oficiais de comunicação, como sites e redes sociais das defesas civis, para obter informações corretas. Este incidente levanta questões sobre a segurança dos sistemas de alerta e a necessidade de protocolos mais rigorosos para evitar abusos. Enquanto isso, a palavra misantropia continua a gerar debates e risadas entre os brasileiros, que transformaram o susto em um novo meme nacional.

A expectativa é que as autoridades esclareçam o caso nos próximos dias e tomem medidas para que episódios como este não se repitam

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