Alerta meteorológico: tempo severo atinge Sul e Nordeste com chuvas intensas e risco de geada

O feriado de 1º de maio começa com alertas para tempo severo no Rio Grande do Sul e no Nordeste, com chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo. No Sul, a chegada de uma frente fria e uma massa de ar frio deve trazer geada em algumas regiões. No Nordeste, a instabilidade climática persiste devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

O feriado de 1º de maio começa com alertas meteorológicos em várias regiões do Brasil, destacando-se duas frentes de tempo severo . No Rio Grande do Sul, a combinação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, somada à chegada de uma frente fria, deve provocar pancadas fortes de chuva, trovoadas, ventos intensos e até granizo desde a manhã desta sexta-feira.

As rajadas de vento podem ultrapassar os 50 km/h, com acumulados de chuva variando entre 50 e 100 mm em diversas cidades, podendo chegar a 150 mm em alguns pontos. Em áreas isoladas, há previsão de até 200 mm até o sábado. A instabilidade se estende para a metade sul, região central e áreas ao norte do estado, afetando também a Serra Gaúcha, o litoral, a Costa Doce e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em Santa Catarina, as pancadas se concentram no sul e no interior, com risco de rajadas intensas e granizo em pontos isolados. No Paraná, o tempo permanece mais firme, com chuva fraca apenas no litoral. A partir do sábado, uma massa de ar frio de origem marítima começa a ingressar pelo Sul, trazendo melhora gradual no tempo e queda nas temperaturas.

O domingo e a segunda-feira devem ter madrugadas mais frias, com termômetros próximos de zero grau ou até negativos em pontos da Serra do Sudeste e dos Campos de Cima da Serra, onde há possibilidade de geada. Em Porto Alegre, as mínimas devem girar em torno de 10 graus. No Nordeste, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), dos ventos vindos do mar e de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) mantém o tempo instável.

As pancadas começam pela manhã entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco, com chuva mais fraca entre Alagoas e Bahia. Ao longo do dia, a instabilidade se intensifica, com acumulados elevados, principalmente entre a Paraíba e o norte de Alagoas, onde a chuva pode somar entre 110 e 150 mm até o sábado. No Maranhão, norte do Piauí e Ceará, as pancadas também ganham força, com risco de temporais em áreas litorâneas.

Já no interior e noroeste da Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí, a umidade do ar fica baixa, com índices abaixo dos 30%. Na região Norte, a alta umidade mantém o tempo instável, com pancadas moderadas a fortes desde cedo, principalmente no Amazonas, Pará e Amapá, influenciadas pela ZCIT. Em Rondônia, a chuva é mais fraca na metade sul.

No Tocantins e em áreas do sul e leste do Pará, o tempo permanece mais firme, com baixa umidade do ar e rajadas de vento entre 40 e 50 km/h. No Sudeste, a chuva aparece de forma fraca desde cedo no sul e no litoral sul de São Paulo, no litoral norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Ao longo do dia, as pancadas ganham intensidade no nordeste mineiro, podendo ser moderadas a fortes.

No Rio de Janeiro, especialmente na metade sul do estado, a chuva ocorre de forma moderada a forte com o avanço da frente fria, se estendendo até o interior à noite. Em São Paulo e na Grande São Paulo, há possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados.

No restante do Sudeste, o tempo permanece estável por causa de uma massa de ar seco, com temperaturas em elevação à tarde e umidade relativa do ar baixa em áreas do interior, com índices próximos ou abaixo dos 30%. A massa de ar frio que avança pelo Sul também deve afetar parte do Sudeste a partir de domingo, derrubando as temperaturas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No Centro-Oeste, a chuva ocorre apenas no extremo norte e noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, o tempo segue firme pela manhã e estável ao longo do dia, por causa da atuação de uma massa de ar seco. As temperaturas sobem e o calor predomina em toda a região, com a umidade do ar abaixo dos 30% em diversas áreas.

Em Mato Grosso, os termômetros podem passar dos 35 graus em várias cidades, e há previsão de tempo favorável para queimadas





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