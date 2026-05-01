Head Topics

Alerta meteorológico: tempo severo atinge Sul e Nordeste com chuvas intensas e risco de geada

Clima News

Alerta meteorológico: tempo severo atinge Sul e Nordeste com chuvas intensas e risco de geada
Tempo SeveroChuvas IntensasRio Grande Do Sul
📆5/1/2026 5:11 AM
📰g1
176 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 91% · Publisher: 86%

O feriado de 1º de maio começa com alertas para tempo severo no Rio Grande do Sul e no Nordeste, com chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo. No Sul, a chegada de uma frente fria e uma massa de ar frio deve trazer geada em algumas regiões. No Nordeste, a instabilidade climática persiste devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

O feriado de 1º de maio começa com alertas meteorológicos em várias regiões do Brasil, destacando-se duas frentes de tempo severo . No Rio Grande do Sul, a combinação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, somada à chegada de uma frente fria, deve provocar pancadas fortes de chuva, trovoadas, ventos intensos e até granizo desde a manhã desta sexta-feira.

As rajadas de vento podem ultrapassar os 50 km/h, com acumulados de chuva variando entre 50 e 100 mm em diversas cidades, podendo chegar a 150 mm em alguns pontos. Em áreas isoladas, há previsão de até 200 mm até o sábado. A instabilidade se estende para a metade sul, região central e áreas ao norte do estado, afetando também a Serra Gaúcha, o litoral, a Costa Doce e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em Santa Catarina, as pancadas se concentram no sul e no interior, com risco de rajadas intensas e granizo em pontos isolados. No Paraná, o tempo permanece mais firme, com chuva fraca apenas no litoral. A partir do sábado, uma massa de ar frio de origem marítima começa a ingressar pelo Sul, trazendo melhora gradual no tempo e queda nas temperaturas.

O domingo e a segunda-feira devem ter madrugadas mais frias, com termômetros próximos de zero grau ou até negativos em pontos da Serra do Sudeste e dos Campos de Cima da Serra, onde há possibilidade de geada. Em Porto Alegre, as mínimas devem girar em torno de 10 graus. No Nordeste, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), dos ventos vindos do mar e de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) mantém o tempo instável.

As pancadas começam pela manhã entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco, com chuva mais fraca entre Alagoas e Bahia. Ao longo do dia, a instabilidade se intensifica, com acumulados elevados, principalmente entre a Paraíba e o norte de Alagoas, onde a chuva pode somar entre 110 e 150 mm até o sábado. No Maranhão, norte do Piauí e Ceará, as pancadas também ganham força, com risco de temporais em áreas litorâneas.

Já no interior e noroeste da Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí, a umidade do ar fica baixa, com índices abaixo dos 30%. Na região Norte, a alta umidade mantém o tempo instável, com pancadas moderadas a fortes desde cedo, principalmente no Amazonas, Pará e Amapá, influenciadas pela ZCIT. Em Rondônia, a chuva é mais fraca na metade sul.

No Tocantins e em áreas do sul e leste do Pará, o tempo permanece mais firme, com baixa umidade do ar e rajadas de vento entre 40 e 50 km/h. No Sudeste, a chuva aparece de forma fraca desde cedo no sul e no litoral sul de São Paulo, no litoral norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Ao longo do dia, as pancadas ganham intensidade no nordeste mineiro, podendo ser moderadas a fortes.

No Rio de Janeiro, especialmente na metade sul do estado, a chuva ocorre de forma moderada a forte com o avanço da frente fria, se estendendo até o interior à noite. Em São Paulo e na Grande São Paulo, há possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados.

No restante do Sudeste, o tempo permanece estável por causa de uma massa de ar seco, com temperaturas em elevação à tarde e umidade relativa do ar baixa em áreas do interior, com índices próximos ou abaixo dos 30%. A massa de ar frio que avança pelo Sul também deve afetar parte do Sudeste a partir de domingo, derrubando as temperaturas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No Centro-Oeste, a chuva ocorre apenas no extremo norte e noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, o tempo segue firme pela manhã e estável ao longo do dia, por causa da atuação de uma massa de ar seco. As temperaturas sobem e o calor predomina em toda a região, com a umidade do ar abaixo dos 30% em diversas áreas.

Em Mato Grosso, os termômetros podem passar dos 35 graus em várias cidades, e há previsão de tempo favorável para queimadas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Tempo Severo Chuvas Intensas Rio Grande Do Sul Nordeste Geada

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falso advogado: operação tenta prender 14 golpistas no NordesteFalso advogado: operação tenta prender 14 golpistas no NordesteSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Copa do Nordeste define classificados ao mata-mata em rodada decisivaCopa do Nordeste define classificados ao mata-mata em rodada decisivaA fase de grupos da Copa do Nordeste chega ao fim nesta quarta-feira (29), com uma rodada cheia e decisiva.
Read more »

Opas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Sul GlobalOpas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Sul GlobalAgência Brasil
Read more »

Quem é Vintage Culture, DJ sul-mato-grossense que se apresenta antes de Shakira, no Rio?Quem é Vintage Culture, DJ sul-mato-grossense que se apresenta antes de Shakira, no Rio?Artista brasileiro abre as festividades do projeto 'Todo Mundo no Rio', neste sábado (2), na Praia de Copacabana.
Read more »

Veja como ficou o mata-mata da Copa do Nordeste e da Copa VerdeVeja como ficou o mata-mata da Copa do Nordeste e da Copa VerdeSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Show de Shakira eleva expectativa de faturamento para quiosques e ambulantes: 'A cidade está cheia'Show de Shakira eleva expectativa de faturamento para quiosques e ambulantes: 'A cidade está cheia'Diva pop se apresenta em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (3)
Read more »



Render Time: 2026-05-03 15:14:37