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Alerta Falso com Palavra 'Misantropi4' é Enviado para Celulares em Vários Estados do Brasil

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Alerta Falso com Palavra 'Misantropi4' é Enviado para Celulares em Vários Estados do Brasil
Alerta FalsoMisantropi4Cellbroadcast
📆6/20/2026 6:28 AM
📰CNNBrasil
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Um alerta de emergência classificado como 'extremo' e contendo a palavra 'misantropi4' foi disparado erroneamente para celulares no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. As defesas civis estaduais negaram a autoria e apontaram uma instabilidade no sistema gerenciado pela Anatel e pela Defesa Civil Nacional. A mensagem, que também foi recebida por SMS, causou alvoroço, mas foi desmentida pelas autoridades.

Um alerta de emergência falso, contendo a palavra "misantropi4", foi enviado na madrugada deste sábado (20) para celulares em vários estados do Brasil , incluindo Paraná , São Paulo e Rio de Janeiro.

A mensagem, classificada como "alerta extremo", causou preocupação entre os moradores, mas foi rapidamente desmentida pelas defesas civis estaduais e pelo órgão nacional responsável pelo sistema de alertas. Inicialmente, o alerta foi disparado no Paraná, mas minutos depois, São Paulo e Rio de Janeiro também receberam avisos semelhantes. Em nota, a Defesa Civil de São Paulo confirmou que não enviou o alerta e que não há nenhuma ocorrência em curso que justificasse um alerta extremo.

A instituição explicou que a plataforma Cellbroadcast, utilizada para esse tipo de comunicação, é gerida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e que o sistema foi temporariamente desativado para investigação. A Defesa Civil paulista acionou a Anatel e outras entidades envolvidas para apurar a origem do erro. Além do Cellbroadcast, moradores da capital paulista relataram ter recebido a mesma mensagem por SMS tradicional.

No Paraná, o governo estadual também negou envolvimento, afirmando que não há eventos severos previstos para Curitiba e que já notificou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Já a Defesa Civil do Rio de Janeiro atribuiu o incidente a uma "instabilidade no sistema de envio de alertas IDAP/Cell Broadcast", plataforma sob responsabilidade da Defesa Civil Nacional, vinculada ao Governo Federal. O órgão fluminense garantiu que não há risco de desastres naturais no estado e que monitora a situação.

Moradores do Rio também receberam o alerta por SMS. A palavra-chave da mensagem, "misantropi4", remete a "misantropia", termo que, segundo o dicionário Michaelis On-line, significa horror à humanidade, aversão à natureza humana, tristeza profunda ou tendência ao isolamento. O incidente levantou debates sobre a segurança e a confiabilidade dos sistemas de alerta de desastres no Brasil, que são essenciais para a proteção da população em situações reais de emergência.

As autoridades destacaram que a população deve manter a calma e buscar informações oficiais, já que se tratou de um alarme falso

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