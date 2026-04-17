Alerta en la vía Madrid-Zafra: Renfe investiga marcas en ruedas de trenes Alvia, diferenciándolas del incidente de Adamuz

Renfe ha activado protocolos de seguridad en la línea Madrid-Zafra tras detectar sutiles marcas en forma de línea en las ruedas de algunos trenes Alvia. La operadora asegura que estas marcas son distintas y menos graves que las encontradas en el incidente de Adamuz, que causó el descarrilamiento de un tren Iryo. El sindicato de maquinistas Semaf expresa preocupación, mientras Renfe y Adif intensifican la supervisión y la inspección de la vía y las ruedas para descartar riesgos.

A finales de marzo, Renfe activó los protocolos de seguridad en la crucial línea ferroviaria que une Madrid con la localidad pacense de Zafra. La decisión se tomó tras el hallazgo de unas sutiles marcas, descritas como una fina línea, en las rodaduras de varios de sus trenes Alvia .

La operadora ha buscado activamente tranquilizar tanto a los usuarios como a los profesionales del sector, enfatizando que las anomalías detectadas son de una naturaleza y alcance considerablemente menores en comparación con las registradas en un incidente previo ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba. Según las afirmaciones de Renfe, se encontraron unas pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes, y se subraya enfáticamente que estas son muy distintas de las detectadas en los trenes de Adamuz y que, en ningún caso, presentan la misma magnitud ni sugieren la existencia de fisuras. Este esfuerzo por diferenciar ambos sucesos busca disipar temores y prevenir una alarma generalizada, enfocándose en la naturaleza específica de las marcas ahora bajo escrutinio.

El incidente de Adamuz, que motivó una exhaustiva investigación, se relaciona con la hipótesis central de una fractura de carril o de una soldadura defectuosa. Este hecho provocó el descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo y dejó unas muescas distintivas con forma de moneda en las ruedas del tren siniestrado, así como en las de otros tres convoyes que habían transitado por el mismo punto de la línea Madrid-Sevilla hasta dos horas antes del suceso. La sombra de este incidente ha incrementado la sensibilidad ante cualquier indicio de problemas en la infraestructura ferroviaria.

En este contexto, el colectivo de maquinistas, a través del sindicato Semaf, ha manifestado su preocupación por los indicios de posibles problemas en el recorrido Madrid-Zafra, según reportes del diario El Mundo. Ante esta situación, Renfe ha intensificado la supervisión de toda la flota que opera en este eje ferroviario, aunque hasta el momento no han surgido nuevas pruebas o evidencias que agraven la situación. La compañía ha mantenido una comunicación fluida y ha informado de inmediato al gestor de la infraestructura, Adif, sobre la anomalía encontrada en sus trenes. Esta notificación ha llevado a la solicitud de una inspección detallada de la vía para poder identificar el origen de cualquier posible desperfecto que pudiera estar causando estas marcas en las ruedas de los trenes Alvia. Ambas empresas ferroviarias, Renfe y Adif, han adoptado un enfoque proactivo, solicitando a los maquinistas que mantengan una vigilancia constante y reporten cualquier indicio de desperfectos en la infraestructura. Esto incluye prestar atención a vibraciones inusuales durante la marcha o la percepción de ligeros baches en el trazado, que podrían ser síntomas de problemas subyacentes.

Hasta la fecha, y a pesar de las rigurosas inspecciones y la vigilancia incrementada, no se han reportado incidencias significativas ni se han detectado anomalías en el trazado durante las operaciones de supervisión llevadas a cabo por Adif. Un portavoz oficial de Adif ha declarado que las marcas observadas en los trenes Alvia son consideradas muy leves y que no se ha detectado nada al inspeccionar la vía con los medios disponibles, ni siquiera al cruzar información con los de Renfe. Por su parte, un portavoz de Renfe ha añadido que, en este momento, se continúa con la inspección exhaustiva del estado de las ruedas de los trenes cada vez que llegan a los talleres para su mantenimiento. Ha reiterado que, desde la activación de las medidas de supervisión y revisión, no se han vuelto a detectar nuevas marcas en las ruedas de los trenes.

A pesar de la aparente ausencia de nuevos hallazgos y la baja intensidad de las marcas iniciales, la operadora ha tomado la decisión estratégica de mantener las revisiones de manera periódica, lo que demuestra un compromiso continuo con la seguridad y la prevención. Esta medida de precaución, aunque no revele nuevas amenazas inmediatas, asegura una monitorización constante y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad futura en la línea Madrid-Zafra, garantizando así la seguridad de los pasajeros y la integridad de la infraestructura ferroviaria





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