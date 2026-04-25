Alerta de Tempestades Abrange Sul do Brasil: Chuvas Fortes, Ventos Intensos e Risco de Granizo

O INMET emitiu alertas de tempestade para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. A população deve tomar precauções e seguir as orientações de segurança.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) intensificou seus alertas meteorológicos, emitindo avisos de tempestade para este sábado, 25 de maio, que abrangem uma extensa área do sul do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná .

A situação exige atenção redobrada, pois os alertas indicam uma variedade de níveis de severidade, com riscos significativos que podem impactar a segurança e o bem-estar da população. As principais ameaças identificadas pelo INMET são a ocorrência de queda de granizo, descargas elétricas intensas e rajadas de vento de alta velocidade, cujas características específicas variam consideravelmente dependendo da localização geográfica.

A previsão detalhada aponta para acumulados de chuva expressivos e ventos fortes em diversas regiões, demandando medidas preventivas e um acompanhamento constante das atualizações meteorológicas. A amplitude da área afetada e a diversidade dos riscos ressaltam a importância de que a população esteja bem informada e preparada para enfrentar as condições climáticas adversas.

As áreas classificadas em alerta de perigo, que representam o nível mais elevado de risco, podem registrar precipitações intensas, com volumes de chuva estimados entre 30 e 60 milímetros por hora, ou acumulados diários que podem atingir até 100 milímetros. Nessas regiões, a força dos ventos é particularmente preocupante, com velocidades que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora, representando um perigo real para estruturas e pessoas.

Entre as zonas mais vulneráveis e que requerem atenção imediata estão a região Serrana, o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí, o Noroeste Rio-grandense, a Grande Florianópolis e o Sudoeste Paranaense. É crucial que os moradores dessas áreas sigam rigorosamente as orientações de segurança emitidas pelas autoridades competentes, evitando exposição desnecessária e tomando as precauções adequadas para proteger suas famílias e seus bens.

A combinação de chuvas torrenciais e ventos fortes pode resultar em inundações repentinas, deslizamentos de terra e danos materiais significativos. Já as localidades em perigo potencial, embora com uma severidade um pouco menor, também exigem cautela. A previsão para essas áreas indica chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. O alerta abrange regiões como a Metropolitana de Curitiba, o Sudeste Paranaense, o Noroeste Paranaense e o Sul Catarinense.

Mesmo que os riscos sejam relativamente menores, o INMET alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores, o que pode causar interrupções no fornecimento de energia elétrica e bloquear vias de acesso, além de leves alagamentos em áreas urbanas e rurais. Diante desse cenário, o INMET reforça a importância de seguir as orientações de segurança para minimizar os riscos e proteger a população.

Em caso de rajadas de vento intensas, é fundamental que as pessoas não busquem abrigo sob árvores, devido ao perigo de queda de galhos ou até mesmo do tronco inteiro, e também para evitar o risco de serem atingidas por descargas elétricas. Além disso, recomenda-se que os veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão de energia ou placas de propaganda, pois esses objetos podem ser derrubados pelos ventos fortes, causando acidentes e danos materiais.

Outra instrução importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades, e, se possível, desligar o quadro geral de energia em áreas de maior risco, a fim de evitar curtos-circuitos e incêndios. É essencial que a população esteja atenta aos sinais de alerta, como o aumento da intensidade do vento, a queda da temperatura e a formação de nuvens escuras e carregadas.

O acompanhamento constante das informações meteorológicas, por meio de fontes confiáveis como o INMET e os órgãos de defesa civil, é fundamental para tomar decisões informadas e garantir a segurança de todos. A prevenção é a melhor forma de lidar com os impactos das tempestades, e a colaboração de todos é essencial para minimizar os danos e proteger vidas





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