Alerta de Segurança: Vazamento de Dados em Empresa Parceira Afeta Clientes do Pactual

📆4/26/2026 8:50 PM
O Banco Pactual notificou seus clientes sobre um incidente de segurança ocorrido em março, envolvendo a empresa parceira DriveWealth LLC, com potencial vazamento de dados pessoais. O banco garante que nenhum ativo financeiro foi comprometido e está tomando medidas para proteger seus clientes.

O Banco Pactual informou seus clientes com contas internacionais sobre um incidente de segurança ocorrido em março, envolvendo a empresa parceira DriveWealth LLC, nos Estados Unidos.

O ataque hacker, detectado na última semana de março, pode ter comprometido dados pessoais de clientes não residentes nos EUA, incluindo nome, número da conta e informações relacionadas à conta. O banco enfatiza que nenhum ativo ou dinheiro em conta foi afetado, mas, como medida preventiva, irá alterar os números das contas dos clientes nas próximas semanas, fornecendo informações detalhadas sobre o processo.

O Pactual agiu prontamente após identificar o acesso não autorizado, implementando medidas de contenção e avaliação com o auxílio de especialistas. As investigações indicaram que o incidente se restringiu a clientes fora dos Estados Unidos. Apesar do incidente, o banco assegura que nenhum valor foi comprometido e que a segurança das informações dos clientes é sua prioridade.

Adicionalmente, o Pactual orienta os clientes que possuam crédito em instituições americanas e cadastro em agências de crédito nos EUA a solicitarem um alerta de fraude e obterem um relatório de crédito gratuito para monitorar possíveis atividades suspeitas. O banco reforça seu compromisso com a proteção da privacidade e a segurança dos dados pessoais, em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Para auxiliar os clientes, o Pactual disponibilizou informações adicionais sobre como se proteger contra roubo de identidade, incluindo links para a Federal Trade Commission (www.identitytheft.gov) e www.usa.gov. Em caso de suspeita ou confirmação de fraude, o banco recomenda que os clientes reportem o incidente imediatamente através do portal www.identitytheft.gov. O Pactual também fornece detalhes sobre como solicitar um alerta de fraude nas três principais agências de crédito americanas, incentivando os clientes a protegerem seus históricos de crédito.

A instituição financeira reitera seu compromisso com a transparência e a confiança dos clientes, permanecendo à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e fornecer suporte necessário. A alteração dos números das contas será realizada automaticamente, e os clientes receberão informações sobre a data e o processo em breve. O banco enfatiza que a segurança é sua prioridade máxima e que está continuamente aprimorando suas medidas de proteção para garantir a segurança das informações de seus clientes

