Alerta de "Misantropia" via Cell Broadcast gera confusão e preocupação no Paraná

Mensagem de emergência enviada a celulares mencionava termo filosófico e não foi confirmada por autoridades; defesa civil investiga origem do disparo.

Uma mensagem de alerta extremo com a palavra "misantropia" surpreendeu usuários de celular na noite desta sexta-feira (19) e gerou uma onda de dúvidas nas redes sociais e grupos de WhatsApp.

O aviso foi enviado por meio do sistema Cell Broadcast, utilizado para comunicações emergenciais, mas não tinha relação com eventos climáticos ou situações de risco. A notificação aparecia identificada como um alerta extremo e fazia referência à Defesa Civil, porém não continha informações sobre tempestades, enchentes, deslizamentos ou qualquer outro tipo de emergência.

Em nota oficial, a Defesa Civil do Paraná informou que não foi responsável pelo envio da mensagem e afirmou ter acionado a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apurar o ocorrido. A Defesa Civil de Curitiba também negou participação no disparo e reforçou que não havia qualquer situação de risco na capital paranaense que justificasse a emissão de um alerta de emergência.

Segundo a prefeitura, o sistema utilizado para o envio da mensagem não é operado pelo município e a origem do comunicado segue sob investigação. A palavra que chamou a atenção dos usuários tem origem no termo "misantropo", utilizado para descrever alguém que possui aversão, desconfiança ou desprezo generalizado pela humanidade ou pelas relações humanas. O conceito é frequentemente utilizado em contextos filosóficos, psicológicos e literários, sem qualquer relação com fenômenos meteorológicos, desastres naturais ou protocolos de defesa civil.

O Cell Broadcast é uma tecnologia adotada por órgãos públicos para enviar alertas diretamente aos celulares localizados em áreas específicas. O sistema ganhou destaque nos últimos anos por ser utilizado para avisos sobre chuvas intensas, enchentes, deslizamentos e outras situações de risco iminente. Por isso, o envio de uma mensagem sem relação com emergências gerou preocupação entre usuários e levantou questionamentos sobre a segurança e a operação da plataforma.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a origem do disparo nem explicaram como a mensagem foi enviada aos aparelhos





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