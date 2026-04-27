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Alerta de Frio Intenso: Temperaturas Próximas de Zero Grau Podem Atingir o Rio Grande do Sul

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Alerta de Frio Intenso: Temperaturas Próximas de Zero Grau Podem Atingir o Rio Grande do Sul
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📆4/27/2026 5:12 PM
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Uma massa de ar polar avançará sobre o Rio Grande do Sul no início da semana que vem, causando uma queda brusca nas temperaturas e a possibilidade de geada em diversas regiões. O Inmet emitiu um alerta amarelo para declínio de temperatura.

O Rio Grande do Sul se prepara para uma brusca mudança no tempo com a chegada de uma massa de ar polar que promete trazer os primeiros dias de frio intenso de 2026.

Apesar do clima agradável que marcou o fim de semana, a previsão meteorológica indica um declínio acentuado nas temperaturas já no início da próxima semana, com a possibilidade de termômetros registrarem valores próximos ou abaixo de zero grau em diversas regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para declínio de temperatura, válido até as 23h59 de terça-feira (28), sinalizando um perigo potencial com leve risco à saúde da população.

Essa onda de frio intenso é considerada a mais forte do ano até o momento, de acordo com a Climatempo Meteorologia, e exige atenção redobrada, especialmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. A combinação de temperaturas baixas e a possibilidade de geada em amplas áreas do estado pode causar transtornos e impactar atividades como a agricultura e a pecuária.

É fundamental que a população se prepare adequadamente para enfrentar as baixas temperaturas, adotando medidas preventivas como o uso de agasalhos, o aquecimento de ambientes e a proteção de plantas e animais. A segunda-feira (27) será marcada pela passagem de chuviscos isolados durante a madrugada em áreas do Noroeste, Vales, Serra e Litoral Norte, mas a tendência é que o tempo se firme rapidamente ao longo do dia.

No entanto, as mínimas temperaturas serão registradas durante a noite, intensificando a sensação de frio. O amanhecer de terça-feira (28) será particularmente gelado, com previsão de temperaturas mínimas variando entre 1°C e 13°C em todo o estado. As regiões mais afetadas pelo frio intenso serão os Campos de Cima da Serra, incluindo cidades como São José dos Ausentes, e a Fronteira com o Uruguai, onde as temperaturas podem cair ainda mais.

A possibilidade de geada é alta em diversas regiões, abrangendo o Centro, Norte, Serra, Campanha, Sul, Vales e parte da Região Metropolitana. Apesar do sol que aparecerá entre poucas nuvens ao longo do dia, as temperaturas permanecerão amenas, com máximas entre 14°C e 22°C. A Climatempo alerta para a necessidade de proteger as plantações e o gado, pois a geada pode causar danos significativos à produção agrícola e pecuária.

Além disso, é importante evitar a exposição prolongada ao frio e tomar medidas para prevenir problemas de saúde relacionados às baixas temperaturas, como gripes e resfriados. Felizmente, a previsão indica uma mudança no cenário a partir da quarta-feira (29), com o retorno da instabilidade e o aumento gradual das temperaturas.

No entanto, a população deve permanecer atenta às atualizações da previsão do tempo, pois as condições climáticas podem mudar rapidamente. É importante ressaltar que a combinação de frio intenso e geada pode representar um risco para a segurança das pessoas, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está monitorando a situação e recomenda que a população siga as orientações das autoridades e adote medidas preventivas para minimizar os impactos do frio.

A população deve se informar sobre os riscos associados ao frio intenso e à geada, como o risco de hipotermia, o congelamento de tubulações e a formação de gelo nas estradas. É fundamental que as pessoas se preparem adequadamente para enfrentar as baixas temperaturas e protejam sua saúde e seus bens. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população durante este período de frio intenso

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