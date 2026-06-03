Alerta de crise: limites de ingressos geram impasse entre jogadores da França e federação antes da Copa do Mundo

A seleção francesa enfrenta um novo impasse com a Federação Francesa de Futebol (FFF) antes da Copa do Mundo de 2026 devido ao número limitado de ingressos disponíveis para familiares e acompanhantes dos atletas durante o torneio.

A seleção francesa enfrenta um novo impasse com a Federação Francesa de Futebol (FFF) antes da Copa do Mundo de 2026. O motivo é o número limitado de ingressos disponíveis para familiares e acompanhantes dos atletas durante o torneio.

A oferta de dois bilhetes gratuitos e seis pagos por jogador foi considerada insuficiente pelo elenco, gerando um novo desentendimento nos bastidores da seleção. Além disso, a questão dos prêmios também causa atrito, com negociações em curso para ajustar as recompensas. A França estreia contra o Senegal em 16 de junho. A Federação Francesa de Futebol (FFF) propôs que cada atleta recebesse dois ingressos de cortesia e tivesse a possibilidade de comprar outros seis, totalizando oito bilhetes por jogador.

A oferta, no entanto, foi considerada insuficiente pelo elenco. A questão dos ingressos se soma a outro ponto de atrito entre os atletas e a federação: os prêmios a serem pagos durante o Mundial. A reunião também tratou desse assunto, que já havia provocado insatisfação no grupo. Em março, a FFF pediu aos jogadores que aceitassem uma redução nos valores a receber pela participação na competição.

Neste ponto, porém, o encontro foi considerado positivo. Uma das soluções discutidas seria não pagar bônus antes das semifinais, o que permitiria concentrar uma premiação mais alta nas fases decisivas do torneio. A França está no Grupo I do Mundial de 2026, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal. A estreia da seleção francesa está marcada para 16 de junho, contra Senegal, em Nova Jersey





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