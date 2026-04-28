Alerta da DPU: Criminosos se passam por defensores federais para aplicar golpes

A Defensoria Pública da União (DPU) alerta para o aumento de golpes realizados por criminosos que se identificam como defensores federais, utilizando o WhatsApp para enganar cidadãos com processos na Justiça e solicitar pagamentos indevidos.

A Defensoria Pública da União ( DPU ) emitiu um alerta urgente à população sobre o crescente número de golpes praticados por criminosos que se passam por defensores federais.

O objetivo desses fraudadores é enganar cidadãos que possuem ou já tiveram processos judiciais em andamento sob a responsabilidade da DPU. A principal ferramenta utilizada nesse esquema é o aplicativo de mensagens WhatsApp, através do qual os golpistas entram em contato com as vítimas, buscando obter vantagens financeiras indevidas. Os criminosos se valem da credibilidade da DPU e da confiança dos cidadãos, utilizando nomes e imagens de defensores públicos federais legítimos para dar maior veracidade às suas mensagens.

Eles induzem as vítimas a realizar pagamentos sob falsas promessas de liberação de valores referentes a processos judiciais. As justificativas apresentadas são variadas, incluindo a necessidade de pagamento de tributos, dívidas pendentes, custas de cartório ou honorários advocatícios inexistentes. A DPU enfatiza que todos os seus serviços são totalmente gratuitos, e que as pessoas assistidas pela instituição são isentas do pagamento de qualquer valor em qualquer fase do processo.

A abordagem fraudulenta geralmente explora a expectativa das vítimas por boas notícias, combinando-a com solicitações indevidas, como o envio de dados bancários ou o pagamento de taxas. A DPU reforça que nunca solicita informações pessoais ou financeiras por telefone ou mensagem. O caso mais recente de golpe foi registrado na cidade de Aracaju, mas a DPU tem recebido relatos de fraudes semelhantes em diversas outras localidades, incluindo Brasília.

Em 2024, houve um aumento significativo no número de golpes envolvendo a utilização de nomes de defensores públicos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Diante desse cenário preocupante, a DPU orienta a população a tomar medidas preventivas para evitar cair nesses golpes. Em caso de recebimento de qualquer comunicação supostamente da DPU, é fundamental entrar em contato com o órgão por meio dos canais de atendimento oficiais para verificar a veracidade das informações.

Recomenda-se também comparecer diretamente a uma unidade da Defensoria Pública para confirmar a autenticidade da mensagem. A DPU adverte que nunca deve ser realizado qualquer tipo de pagamento por meio de boletos, PIX, depósitos bancários ou cartões de crédito como condição para receber valores de precatórios ou outros benefícios judiciais. A liberação de valores judiciais é feita exclusivamente em bancos credenciados, mediante a apresentação de um alvará judicial, de forma presencial pelo beneficiário ou por seu advogado devidamente procurado.

Além disso, a DPU alerta para a importância de ficar atento a qualquer comunicação suspeita e aos detalhes de documentos que possam ser falsos, como logomarcas incorretas, formatação inadequada, erros de português ou outras inconsistências. A conscientização e a vigilância são as melhores formas de proteger-se contra esses golpes e garantir a segurança de seus direitos





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