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Alerj marca nova eleição para presidente nesta sexta, em meio a impasse judicial e articulações

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Alerj marca nova eleição para presidente nesta sexta, em meio a impasse judicial e articulações
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📆4/16/2026 1:59 AM
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Colégio de líderes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decide realizar votação para novo presidente nesta sexta-feira, às 11h, em formato híbrido. Decisão ocorre após reunião sem consenso e com ação judicial movida para impedir o pleito. O STF também analisa o formato da eleição.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ( Alerj ) definiu para esta sexta-feira, às 11h, a realização de uma nova eleição para a escolha do presidente da Casa. A sessão extraordinária ocorrerá em formato híbrido, após reunião do colégio de líderes nesta quarta-feira, que evidenciou um impasse.

Parte dos parlamentares defendia a espera por decisões do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), antes de convocar o novo pleito. Uma votação anterior, realizada em março, foi anulada pela Justiça fluminense por não ter seguido os trâmites legais estabelecidos por tribunais superiores.

A decisão de agendar a votação para esta semana foi tomada por nove votos a seis, prevalecendo a posição de que a Alerj possui condições de realizar a eleição independentemente de futuras deliberações do STF. O presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), informou em nota que a Casa reúne os requisitos necessários para a escolha do novo comandante do Parlamento.

Em março, Douglas Ruas (PL) havia sido eleito, mas a Justiça declarou a nulidade do pleito. O STF, sob relatoria do ministro Flávio Dino, está analisando o formato adequado para a substituição do ex-governador Cláudio Castro (PL), que deixou o cargo em março para se candidatar.

Paralelamente, o deputado estadual Luiz Paulo (PSD), que é aliado do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) com o objetivo de impedir a realização da nova eleição. Apesar das divergências sobre o momento oportuno para a votação, há um consenso entre os líderes partidários sobre a urgência de um novo pleito.

O futuro presidente da Alerj assumirá a linha sucessória do governo estadual e poderá pleitear o posto de governador em exercício, atualmente ocupado pelo presidente do TJ-RJ, desembargador Ricardo Couto.

Até o momento, nenhuma candidatura foi formalizada, mas a expectativa é de que isso ocorra nas horas que antecedem a votação. A líder do PSOL na Alerj, deputada Renata Souza, indicou a intenção do partido em apresentar candidatura própria, mas manifestou críticas à convocação da eleição antes das manifestações do Judiciário. Souza defende que o processo no STF seja concluído para garantir a estabilidade institucional da Alerj.

Nos bastidores, articulações políticas prosseguem. Deputados do PL cogitam a candidatura de Douglas Ruas, enquanto a oposição, alinhada ao grupo político de Eduardo Paes, busca um nome competitivo, com Vitor Junior (PTD) ganhando força nas negociações. O clima na Alerj é de intensa mobilização e definições de última hora em busca da presidência da Casa, um cargo de grande relevância política.

A dinâmica política interna da Alerj reflete a importância do cargo de presidente da Casa, que não apenas comanda o Poder Legislativo estadual, mas também assume um papel crucial na sucessão do governo do estado em cenários de vacância. A polarização entre os que defendem a celeridade na eleição e os que preferem aguardar as decisões judiciais demonstra a complexidade do momento e as diferentes estratégias em jogo.

A postura do Tribunal de Justiça do Rio e do Supremo Tribunal Federal será fundamental para definir os rumos deste processo eleitoral. A expectativa agora se volta para as próximas horas, onde as candidaturas serão formalizadas e o clima de articulação política promete intensificar-se até o momento da votação. A possibilidade de um novo rito eleitoral para a presidência da Alerj está sob análise, o que adiciona uma camada extra de incerteza e expectativa no cenário político fluminense. A Assembleia, portanto, se prepara para um desfecho que poderá ter implicações significativas para a governabilidade do estado

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