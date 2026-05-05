Alerj adia deliberação sobre prisão de Thiago Rangel; KXC conquista certificação AWS e outros destaques

A Alerj adia a análise da prisão de Thiago Rangel, KXC Tecnologia da Informação recebe designação AWS MSP Partner, problemas técnicos atrasam o Desenrola 2.0, pesquisa inovadora une arte e tecnologia e investigação de desvios em obras da Secretaria de Educação continua.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ( Alerj ) enfrentou um dia de considerável tensão ao adiar a deliberação sobre a prisão do deputado estadual Thiago Rangel , utilizando um mecanismo controverso que anteriormente permitiu a soltura do ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacellar .

A situação reacende o debate sobre a prerrogativa da Assembleia de revisar prisões de seus membros, um processo que pode ocorrer em até 24 horas após a detenção. A utilização desse mecanismo em dezembro de 2025 para beneficiar Bacellar gerou críticas e questionamentos sobre a imparcialidade e a aplicação consistente da lei.

A avaliação predominante entre os parlamentares é que o ambiente político atual não é propício para levar o caso de Rangel ao plenário, adiando, assim, uma decisão que poderia ter implicações significativas para o futuro do deputado e para a imagem da Assembleia. A decisão de não deliberar imediatamente sobre a prisão de Rangel levanta preocupações sobre a possibilidade de interferência política no processo judicial e a proteção de parlamentares acusados de crimes.

A demora na análise do caso também pode ser interpretada como uma tentativa de evitar um confronto direto entre os diferentes grupos políticos que compõem a Alerj, buscando preservar a estabilidade interna da Casa. A complexidade da situação é agravada pelas acusações que pesam sobre Rangel, que envolvem desvios em obras da Secretaria estadual de Educação, um tema sensível que pode gerar grande repercussão pública.

Paralelamente aos desdobramentos na Alerj, a cena musical brasileira foi agitada pela divulgação de um vídeo dos bastidores do megashow da cantora Shakira, compartilhado pelo baterista da artista. O vídeo, intitulado 'Viagem pelo submundo', oferece um vislumbre exclusivo do trabalho intenso e da logística complexa envolvidos na produção de um espetáculo de grande porte como o de Shakira.

As imagens revelam os desafios enfrentados pela equipe técnica e artística durante os preparativos e a execução do show, mostrando os bastidores que geralmente permanecem ocultos ao público. A divulgação do vídeo gerou grande entusiasmo entre os fãs da cantora, que puderam ter uma experiência mais próxima do universo do show e apreciar o talento e a dedicação dos profissionais envolvidos.

A iniciativa do baterista de compartilhar os bastidores do show demonstra a importância das redes sociais como ferramenta de comunicação e interação entre artistas e fãs, permitindo que o público tenha acesso a conteúdos exclusivos e se sinta mais conectado aos seus ídolos. Além do impacto na esfera musical, a divulgação do vídeo também contribui para a promoção do Brasil como destino turístico e cultural, mostrando a capacidade do país de receber e realizar eventos de grande porte.

Em outra frente, a empresa brasileira KXC Tecnologia da Informação celebrou uma importante conquista ao obter a designação AWS Managed Service Provider (MSP) Partner. A KXC, já reconhecida como AWS Advanced Tier Services Partner, demonstrou sua capacidade técnica avançada em gestão de nuvem por meio de uma rigorosa auditoria que avaliou 61 controles em seis domínios distintos.

A certificação MSP Partner é concedida a um grupo seleto de parceiros da AWS Partner Network globalmente, o que atesta a excelência da KXC na prestação de serviços de gestão de nuvem para seus clientes. A conquista da designação MSP Partner representa um marco importante para a KXC, consolidando sua posição como líder no mercado de serviços de nuvem no Brasil.

A empresa agora poderá oferecer aos seus clientes soluções de gestão de nuvem ainda mais completas e eficientes, ajudando-os a otimizar seus custos, aumentar sua agilidade e inovar em seus negócios. A certificação também demonstra o compromisso da KXC com a qualidade e a segurança dos serviços que oferece, garantindo aos seus clientes a tranquilidade de saber que seus dados e aplicações estão em boas mãos.

A KXC planeja investir ainda mais em sua equipe e em suas tecnologias para continuar aprimorando seus serviços e atendendo às crescentes demandas do mercado de nuvem. Adicionalmente, o lançamento do Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas do governo federal, enfrentou dificuldades em seu primeiro dia de operação devido a problemas técnicos na conexão entre os sistemas das instituições financeiras e do governo.

A falta de integração entre os sistemas impediu que os bancos pudessem oferecer acordos de renegociação aos devedores, frustrando as expectativas de milhões de brasileiros que esperavam quitar suas dívidas com condições mais favoráveis. A Febraban, federação que representa o setor bancário, não divulgou um prazo para a resolução dos problemas técnicos e o início efetivo da repactuação dos débitos.

A falha no lançamento do Desenrola 2.0 levanta questionamentos sobre o planejamento e a execução do programa, bem como sobre a capacidade do governo de implementar políticas públicas complexas de forma eficiente. A demora na renegociação das dívidas pode ter um impacto negativo na economia, uma vez que a quitação dos débitos liberaria recursos para o consumo e o investimento. A situação também gera insatisfação entre os devedores, que esperavam ter a oportunidade de regularizar sua situação financeira.

Por fim, uma pesquisa colaborativa de três anos, envolvendo duas universidades do país e um coletivo de artistas especialistas em novas tecnologias, resultou em um trabalho inovador que explora as possibilidades da arte e da tecnologia. A pesquisa, que ainda não teve seus detalhes divulgados, promete apresentar novas perspectivas sobre a relação entre a criatividade humana e as ferramentas digitais.

A determinação judicial que abrange a prisão de Thiago Rangel e de outros dois presos na mesma operação, relacionada a desvios em obras da Secretaria estadual de Educação, foi estendida até a conclusão das investigações criminais. A medida visa garantir a integridade do processo investigatório e evitar que os suspeitos possam interferir na coleta de provas ou intimidar testemunhas.

A suspeita de desvios em obras públicas é um problema grave que afeta a qualidade dos serviços prestados à população e desvia recursos que poderiam ser investidos em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança





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