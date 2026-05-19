Alerj Acelera Mudança em Regras de Indicação para o Tribunal de Contas do Rio

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute projeto que reduz drasticamente o prazo de inscrição para conselheiros do TCE-RJ, gerando polêmica e acusações de favorecimento político.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como Alerj , iniciou um processo acelerado de votação de um Projeto de Resolução que visa alterar profundamente a sistemática de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( TCE-RJ ).

O Projeto de Resolução 2317-A/2026, proposto pela Mesa Diretora, propõe uma redução drástica nos prazos regimentais para a inscrição de candidatos interessados em ocupar as cadeiras da corte de contas. Atualmente, o rito exige que, após a abertura de uma vaga, seja publicado um edital concedendo aos interessados o prazo de trinta dias para a apresentação de nomes.

Esse período é seguido por mais dez dias úteis destinados à entrega de documentações comprobatórias e análise técnica das candidaturas, culminando em uma votação no plenário da Casa. Com a nova proposta, esse intervalo de inscrição seria reduzido para apenas três dias úteis, o que representa uma mudança abrupta na dinâmica de transparência e ampla concorrência para o cargo.

Essa movimentação legislativa ocorre em um momento de alta tensão política nos bastidores do governo e do legislativo fluminense, especialmente devido à expectativa de que até três novas vagas possam surgir no TCE-RJ nos próximos meses. A justificativa oficial da Mesa Diretora para a alteração é a necessidade de dar maior celeridade e uniformizar os prazos internos do regimento, que é frequentemente descrito como confuso.

No entanto, parlamentares da oposição interpretam a pressa na votação e a redução dos prazos como uma manobra deliberada para facilitar a indicação de nomes específicos, alinhados ao grupo político dominante na Casa, impedindo que outros candidatos tenham tempo hábil para organizar suas candidaturas ou que a sociedade civil possa fiscalizar melhor as escolhas. Um dos pontos centrais da controvérsia envolve a figura do deputado Rodrigo Amorim, líder do governo e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A deputada Renata Souza manifestou críticas severas, sugerindo que a mudança nas regras serve para pavimentar o caminho para a indicação de Amorim ao tribunal. A parlamentar relacionou a situação a conflitos passados e criticou a possibilidade de alguém com o perfil do deputado ocupar uma vaga na corte.

Em resposta, Rodrigo Amorim negou qualquer articulação direta para assumir a cadeira no momento, ressaltando que não existem vagas abertas agora e que qualquer menção ao seu nome seria fruto do reconhecimento técnico de seu trabalho na condução da CCJ. Ele reforçou seu compromisso com o mandato legislativo, embora tenha admitido sentir-se lisonjeado com as cogitações. Além do embate ideológico, há críticas técnicas ao projeto.

O deputado Luiz Paulo, embora concorde que o regimento interno da Alerj carece de clareza e precisa de reformas, argumentou que a proposta reduz os prazos de forma excessiva, prejudicando a qualidade do processo de seleção. A nova regra estabeleceria que o relator responsável pela análise técnica teria apenas três sessões para apresentar seu parecer sobre os candidatos aptos antes da votação final.

Esse encurtamento do tempo de análise pode comprometer a avaliação rigorosa dos requisitos técnicos exigidos para a função de conselheiro, que é fundamental para a fiscalização das contas públicas do estado. A disputa reflete o xadrez político intenso no Rio de Janeiro, onde o controle do Tribunal de Contas é visto como um ativo estratégico para a governabilidade e a fiscalização do Executivo





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