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Alemanha vence Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026

Esportes News

Alemanha vence Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026
AlemanhaCuraçaoCopa Do Mundo De 2026
📆6/14/2026 7:23 PM
📰Lance!
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A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, lembrando a fatídica semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão.

A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, lembrando a fatídica semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão.

Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026. O primeiro gol do Houston Stadium neste Mundial saiu logo aos quatro minutos com o meia Felix Nmecha, que atua no Borussia Dortmundo. O lateral de Curaçao Comenencia deu a pitada de 'jogo de Copa do Mundo' ao empatar a partida aos 20 minutos, mas viu sua seleção voltar a ser dominada no decorrer da primeira etapa.

Na reta final, aos 38 minutos, Nico Schlotterbeck marcou de cabeça após escanteio batido por Nathaniel Brown e fechou o placar na primeira metade com a referência do ataque Kai Havertz, de pênalti. A equipe comandada por Julian Nagelsmann foi para o intervalo com a vantagem que precisava para jogar sem pressão no segundo tempo. A Alemanha precisou de dois minutos após a volta do intervalo para ampliar ainda mais o placar.

O camisa 10 Jamal Musiala, do Bayern de Munique, recebeu um lindo passe de Kimmich, que cortou a defesa de Curaçao e chegou aos pés do meia, que bateu cruzado e rasteiro na meta do goleiro Room e anotou o 4 a 1. A Alemanha seguiu pressionando, dessa vez sem quase nenhuma brecha para chegadas de surpresa de Curaçao. Nathaniel Brown, Undav e Havertz, pela segunda fez, balançaram as redes e fecharam a conta de gols da partida.

O time ainda empilhou outras chances perdidas ao longo dos 45 minutos finais. Nmecha, Pavlovic e Sané tiveram oportunidades, mas não marcaram

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Alemanha Curaçao Copa Do Mundo De 2026 Felix Nmecha Kai Havertz Julian Nagelsmann

 

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