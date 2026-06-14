Alemanha estreia na Copa do Mundo 2026 com histórico de vitórias e derrotas

A seleção da Alemanha estreia na Copa do Mundo 2026 com a intenção de conquistar o título. O time tem uma história de vitórias e derrotas, e a expectativa é de que a equipe possa vencer o torneio.

A seleção da Alemanha estreia na Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14, contra o Curaçao, pelo grupo E. A equipe tem 13 vitórias em estreias, cinco empates e três derrotas até aqui.

A primeira participação foi no Mundial de 1934, disputado na Itália. Naquela oportunidade, a equipe estreou diante da Bélgica e venceu por 5 a 2 e ficou em 3º lugar. Em 1954, a equipe conquistou seu primeiro título na Copa disputada na Suíça. A equipe disputou seis jogos, venceu cinco e perdeu apenas um, para a Hungria, em jogo de 11 gols.

Na estreia, venceu a Turquia por 4 a 1. Em 1970, Alemanha sediou a Copa do Mundo e levantou o troféu do torneio. Na estreia, recebeu a Austrália e venceu por 3 a 0. Em 2018, a seleção da Alemanha estreou com derrota para o México.

Em 2022, foi surpreendida pelo Japão. A equipe alemã estreou diante do Marrocos e venceu por 2 a 1 na edição de 2018. Naquela edição, ficou em 3º lugar. Em 1978, a seleção alemã não realizou uma boa campanha e estreou com empate sem gols diante da Polônia.

A equipe só venceu uma partida, empatou quatro vezes e perdeu uma. Na estreia, enfrentou a Argélia, mas foi derrotada por 2 a 1. Em 2002, a equipe estreou contra a Arábia Saudifa, venceu e fez uma boa campanha na fase de grupos.

No entanto, enfrentou a Seleção Brasileira na grande final e perdeu por 2 a 0. Em 2014, a equipe estreou contra a Portugal e goleou por 4 a 0. Em 2018, a equipe estreou com derrota ao enfrentar o México e perdeu por 1 a 0. Em 2022, a equipe estreou com derrota após ser surpreendido pelo Japão.

A seleção alemã estreia na Copa do Mundo 2026 com a intenção de conquistar o título. O time tem uma história de vitórias e derrotas, e a expectativa é de que a equipe possa vencer o torneio





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