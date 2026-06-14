Alemanha estreia na Copa com vitória de 7 a 1 sobre Curaçao e avança confiante para a próxima rodada

A seleção alemã venceu Curaçao por 7 a 1 na primeira partida do Grupo F, com gols de Musiala, Nmecha, Schlotterbeck, Sané, Brown, Havertz (duas vezes) e Undav, mantendo a esperança de chegar ao mata‑mata após eliminações nas duas últimas edições da Copa do Mundo. O próximo desafio será contra a Costa do Marfim, no dia 20 de junho.

A seleção alemã despontou de forma contundente na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo, ao impor uma vitória avassaladora de 7 a 1 sobre a equipe de Curaçao , em partida realizada no dia 18 de junho, em Mainz, na Alemanha .

Os gols foram marcados em sequência por Jamal Musiala, Jamal Nmecha, Nico Schlotterbeck, Leroy Sané, Nathaniel Brown, Karim Havertz, que anotou duas vezes, e Florian Undav, que completou o placar antes do intervalo. Apesar do domínio, os alemães sofreram um revés momentâneo quando o atacante curaciano Livano Comenencia encontrou o fundo das redes, mas a resposta das duas equipes foi rápida e o visitante não conseguiu ameaçar novamente o placar.

O técnico Julian Nagelsmann, que comandava a equipe, utilizou um esquema tático com Neuer no gol, Kimmich e Anton como laterais, Jonathan Tah, Rudiger, Schlotterbeck e Brown formando a linha defensiva. No meio-campo, Nmecha, Pavlovic, Leroy Sané, Musiala, Undav e Wirtz foram distribuídos em um 4‑3‑3 que priorizou a posse de bola e a pressão alta, enquanto na frente Havertz liderou o ataque, convertendo duas vezes e garantindo a primazia ofensiva da Alemanha





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