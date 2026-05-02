Alemanha e OTAN defendem autonomia de defesa europeia após anúncio de retirada de tropas americanas

A Alemanha e a OTAN manifestaram-se em favor do reforço da autonomia de defesa da Europa após os Estados Unidos anunciarem a retirada de 5 mil soldados da Alemanha, em um contexto de tensões transatlânticas e críticas de Donald Trump aos aliados europeus.

A Alemanha e a Organização do Tratado do Atlântico Norte ( OTAN ) reafirmaram a necessidade de fortalecer a autonomia de defesa europeia em resposta ao anúncio dos Estados Unidos sobre a retirada de cinco mil soldados estacionados na Alemanha .

A decisão, divulgada pelo Pentágono na sexta-feira, representa mais um ponto de tensão nas relações transatlânticas, que já vinham se deteriorando desde o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A retirada corresponde a aproximadamente 15% dos 35 mil soldados americanos presentes na Alemanha, um número que, apesar de significativo, foi minimizado pelo Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius. Pistorius declarou que a retirada de tropas americanas da Europa, e especificamente da Alemanha, era uma expectativa razoável.

Ele enfatizou que os europeus devem assumir uma responsabilidade maior pela sua própria segurança, reconhecendo a necessidade de uma postura mais proativa na defesa do continente. O Pentágono informou que a retirada será concluída em um período de seis a doze meses, indicando um planejamento gradual da desmobilização.

A decisão de Washington ocorreu após uma série de trocas de declarações acaloradas entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, em um contexto de críticas por parte do Presidente Trump à falta de apoio europeu à sua política em relação ao Irã. A situação se agravou quando Friedrich Merz, líder do governo alemão, questionou a estratégia americana no Irã, afirmando que a república islâmica havia 'humilhado' os Estados Unidos.

Trump respondeu com veemência, acusando Merz de desconhecimento e defendendo a possibilidade de o Irã adquirir armas nucleares. A OTAN, por sua vez, declarou estar trabalhando para entender os detalhes da decisão americana, reiterando a importância do investimento contínuo em defesa por parte dos países europeus e a necessidade de assumirem uma parcela maior da responsabilidade pela segurança coletiva.

Desde o início de seu segundo mandato, a administração Trump tem demonstrado uma postura cada vez mais crítica em relação aos seus aliados europeus, acusando-os de não investirem o suficiente em sua própria defesa. A aproximação entre Washington e Moscou, em meio à guerra na Ucrânia, e as declarações controversas de Trump sobre a Groenlândia e a Dinamarca, levaram diversas capitais europeias a considerarem a busca por maior autonomia estratégica.

A OTAN destacou o compromisso dos membros europeus, com exceção da Espanha, de investir 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa, um objetivo que vinha sendo defendido por Trump. A Alemanha, um parceiro estratégico fundamental para os Estados Unidos, desempenha um papel crucial na dissuasão coletiva contra a Rússia, conforme argumentado pelo Ministro Pistorius. Ele ressaltou que a presença militar americana na Alemanha beneficia ambos os países, servindo como um elemento dissuasor diante da percepção de ameaça russa.

Além disso, as bases militares americanas na Alemanha são utilizadas para defender os interesses dos Estados Unidos em regiões como a África e o Oriente Médio, incluindo o Irã. Em consonância com as exigências da administração Trump, a Alemanha está fortalecendo suas forças armadas após décadas de subfinanciamento, com o objetivo de enfrentar a Rússia e reduzir sua dependência dos Estados Unidos em questões de defesa.

A crescente incerteza em relação ao compromisso americano com a segurança europeia, sob a liderança de Trump, impulsiona a busca por maior autonomia. Em 2020, Trump já havia ameaçado reduzir o número de soldados americanos na Alemanha para 25 mil, alegando que o país não investia o suficiente em defesa.

Embora essa ameaça não tenha sido concretizada durante a administração Biden, a atual decisão de retirada demonstra a persistência da visão de Trump sobre a necessidade de uma maior contribuição europeia para sua própria segurança. Bases americanas como Ramstein, Büchel, Stuttgart, Grafenwöhr e Landstuhl desempenham papéis estratégicos nas operações militares americanas na Europa, Oriente Médio e África, tornando a Alemanha um ponto central para a presença militar dos Estados Unidos no continente





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