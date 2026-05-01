Além de Shakira e Bad Bunny: Crítico musical revela talentos imperdíveis da América Latina

Silvio Essinger, crítico musical do GLOBO, destaca a diversidade da música latino-americana, apresentando artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, Café Tacvba e outros, com shows marcados no Brasil. Uma exploração do pop ao jazz experimental, revelando a riqueza sonora da região.

A cena musical latino-americana pulsa com uma energia vibrante e diversificada, muito além dos nomes que frequentemente dominam as paradas de sucesso globais como Shakira e Bad Bunny.

O crítico musical do GLOBO, Silvio Essinger, lança luz sobre uma constelação de artistas que merecem atenção, oferecendo um panorama rico e multifacetado da produção contemporânea da região. Sua análise não se limita a apresentar esses talentos, mas também a contextualizá-los dentro de um cenário musical em constante evolução, onde a experimentação e a fusão de gêneros são a norma.

Entre os artistas destacados por Essinger, encontramos a dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso, cuja sonoridade única tem conquistado um público crescente tanto na América Latina quanto em outros continentes. A chilena-mexicana Mon Laferte, com sua voz poderosa e letras carregadas de emoção, também figura na lista, assim como a icônica banda mexicana Café Tacvba, que há décadas se reinventa sem perder suas raízes.

A seleção de Essinger não para por aí, abrangendo nomes como Juana Molina, conhecida por sua abordagem experimental e minimalista, AgusFortnite2008, Stiffy, Aterciopelados e Silvana Estrada, cada um contribuindo com sua própria identidade para a tapeçaria sonora da América Latina. Essa diversidade é um dos pontos fortes da música da região, refletindo a riqueza cultural e a complexidade social de seus países.

A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial na produção de conteúdo, supervisionada por jornalistas, demonstra o compromisso do veículo em oferecer novas formas de acesso à informação e à cultura. O artigo de Essinger não apenas apresenta esses artistas, mas também destaca a oportunidade de vivenciá-los ao vivo no Brasil. Ca7riel & Paco Amoroso, por exemplo, retornarão ao país em novembro, enquanto Mon Laferte se apresentará em São Paulo em maio.

Essa proximidade com o público brasileiro é um fator importante para a divulgação e o reconhecimento desses talentos. A análise de Essinger abrange um amplo espectro de estilos musicais, desde o pop e o trap experimental até o jazz mais sofisticado, demonstrando a versatilidade e a inovação da música latino-americana.

Ele ressalta a capacidade desses artistas de incorporar influências tradicionais, como o acordeon e os mariachis, com elementos modernos, como guitarras roqueiras e batidas eletrônicas, criando uma sonoridade única e original. A sugestão final de montar uma playlist com esses artistas convida o leitor a explorar e descobrir novos sons, enriquecendo seu repertório musical e ampliando sua compreensão da cultura latino-americana.

Além da música, o artigo também menciona eventos como a homenagem ao surfista Guido Schäffer e discute temas como a política americana e a importância da amizade, demonstrando a amplitude de interesses do GLOBO





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