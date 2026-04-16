Alejandro Vigil: O Mestre da Catena Zapata que Redefine a Excelência no Vinho

Descubra a filosofia por trás de Alejandro Vigil, o enólogo visionário da Catena Zapata que desafia convenções, valoriza a consistência em vinhos acessíveis e democratiza o universo do vinho com uma abordagem pragmática e descomplicada.

Alejandro Vigil , o enólogo por trás do sucesso estrondoso da Catena Zapata , transcende a modéstia ao desafiar convenções no mundo do vinho. Originário de uma vinícola argentina com forte presença e apreço no Brasil, Vigil, em sua ascensão nos anos 2000, catapultou a reputação da empresa, solidificando sua posição de destaque no competitivo cenário internacional. Sua habilidade o coloca em uma esfera cobiçada, onde a crítica especializada frequentemente concede pontuações máximas, um feito raro para rótulos sul-americanos. Essa maestria atraiu a atenção de produtores globais, incluindo os brasileiros, que almejam sua assinatura para alcançar a perfeição em suas próprias criações.

O que mais intriga em Vigil é sua abordagem irreverente sobre a excelência de seus vinhos. Longe do discurso tradicional de terroir imaculado, precisão técnica e silêncio reverente, ele opta por uma perspectiva mais direta e surpreendente. Em um recente encontro em São Paulo, diante da expectativa de uma resposta convencional sobre a complexidade de um vinho de 100 pontos, Vigil desarmou a plateia com uma declaração que soa quase como um paradoxo: 'Mais difícil do que um rótulo de 100 pontos é fazer um Alamos'. Essa afirmação, que coloca o vinho mais acessível e popular em um patamar de maior desafio, é explicada por ele com notável clareza. Um grande vinho, capaz de atingir a excelência máxima, pode, segundo Vigil, nascer de um terroir excepcionalmente propício, onde a natureza já oferece um ponto de partida privilegiado. Em contrapartida, vinhos de maior volume de produção, como o Alamos, demandam uma consistência meticulosa e incansável, ano após ano. Cada safra se torna um complexo quebra-cabeça onde cada peça precisa se encaixar perfeitamente, exigindo um nível de planejamento e execução que beira a obsessão. 'É menos glamour e mais cérebro', sintetiza, desmistificando a aura de misticismo que muitas vezes cerca a produção de vinhos de alta gama.

A filosofia de Alejandro Vigil se manifesta em sua aversão a dogmas e certezas inabaláveis. Em um universo repleto de opiniões firmes, ele prefere cultivar a curiosidade e a experimentação, abraçando a incerteza como um motor de inovação. Essa abertura o permite transitar com fluidez entre os extremos, desde os rótulos que alcançam o pináculo do reconhecimento até aqueles que sustentam a operação diária da vinícola, demonstrando que o verdadeiro desafio, e o maior interesse, reside na capacidade de gerir essa dualidade com maestria. Essa postura flexível se estende à sua pouca tolerância ao esnobismo no mundo do vinho. Vigil já enfrentou críticas por receber em sua vinícola pessoas de diferentes origens, incluindo figuras públicas sem profundo conhecimento da bebida, um ato considerado um sacrilégio por certos puristas. Sua resposta é um pragmatismo contundente: ao democratizar o acesso ao vinho e despertar o interesse de um público mais amplo, um indivíduo com alcance popular contribui para a expansão do mercado de forma mais significativa do que qualquer argumento acadêmico. 'Quem compra uma garrafa não é tonto', afirma com franqueza, defendendo que o vinho precisa de mais acessibilidade e menos barreiras. Essa simplicidade é refletida em sua própria imagem: cabelos despenteados, vestimenta casual composta por camiseta, bermudas e tênis, um contraste deliberado com a imagem tradicionalmente elitista de muitos profissionais do setor.

A trajetória de Alejandro Vigil é marcada por uma origem humilde, longe da nobreza do mundo dos vinhos. Neto de imigrantes espanhóis, bascos e libaneses, sua característica definidora sempre foi a curiosidade insaciável, beirando a obsessão. Ele relembra com bom humor os tempos em que, trabalhando no Inta (instituição equivalente à Embrapa em Mendoza), destinava metade de seu salário à compra de vinhos, escondendo os gastos da esposa. Uma de suas narrativas favoritas remonta a 2002, antes de sua fama internacional, quando visitou a icônica Domaine de la Romanée-Conti, na Borgonha, com o intuito de desvendar os segredos de um dos vinhos mais lendários do mundo. 'Eles abriram', conta, rindo, a porta para seu aprendizado. Atualmente, Vigil mantém um intercâmbio bienal com a vinícola, sendo recebido por Aubert de Villaine, coproprietário e renomado 'guardião do terroir'. Em breve, ele embarcará para o Piemonte, na Itália, a convite de Angelo Gaja, outra figura proeminente do vinho italiano, para uma temporada de discussões sobre vinhos brancos.

Em meio a tanta sofisticação, a proposta mais revolucionária de Vigil talvez seja a mais elementar: devolver aos indivíduos o poder da escolha autônoma. Em seu restaurante em Mendoza, a Casa Vigil (El Enemigo), ele inverte a ordem clássica da harmonização, servindo os vinhos antes da comida. 'A ideia é que cada um encontre seu próprio caminho, sem manual', explica, incentivando a descoberta pessoal. O almoço na Casa Vigil, que inclui um menu de três passos e tour, tem um custo que varia entre R$ 615 e R$ 800 por pessoa, sendo que mais de 80% do público é brasileiro. Ao ser questionado sobre a percepção do Brasil como produtor de vinhos exóticos no cenário mundial, Vigil traça um paralelo interessante: 'A Argentina também já foi considerada assim um dia', sugerindo que a notoriedade e o reconhecimento internacional são processos construídos ao longo do tempo, marcados por desafios, superações e, acima de tudo, pela autenticidade e pela busca incessante pela excelência, independentemente do rótulo ou do preço. Sua visão transcende a mera produção de vinhos, englobando a democratização do conhecimento e a celebração da individualidade na apreciação dessa bebida milenar





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandro Vigil Catena Zapata Enologia Vinhos Argentinos Degustação De Vinhos Harmonização De Vinhos Vinícola Terroir Vinho Brasileiro Mercado De Vinhos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Treinta años de ‘Tesis’: Alejandro Amenábar vuelve al lugar del crimenLa Facultad de Ciencias de la Información de la UCM acoge una proyección del icónico ‘thriller’ y un coloquio con su director, que ha anunciado su remasterización, para celebrar las tres décadas del estreno

Read more »

Clone corporativo? Como a Meta pretende transformar Mark Zuckerberg em algoritmoMeta testa uma IA que replica o fundador e levanta questões sobre o que se perde da essência humana e da intuição na liderança replicável

Read more »

Francesa de 86 anos é detida pelo ICE após se mudar para os EUA para casar com amor do passadoO filho da aposentada Marie-Thérèse diz que se preocupa com a saúde frágil da mãe, que está detida em um centro do ICE na Louisiana.

Read more »

CinemaCon: Tom Cruise e diretor mexicano revelam trechos da comédia 'Digger'; assistaFilme de Alejandro Iñárritu mostra ator irreconhecível, mais velho, mais excêntrico e poderoso, segurando um peculiar gato branco em uma mansão repleta de animais empalhados

Read more »

Deputado que pediu vista em PEC da 6x1 quer volta da desoneração da folhaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Henrique Cazes celebra 50 anos de carreira com shows, álbum e livroCompositor, arranjador e instrumentista, mestre do cavaquinho ainda fará apresentações no Japão e no Canadá

Read more »