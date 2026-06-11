Aldo Camacho, ex-músico, transforma loja em camisas de futebol em negócio

Aldo Camacho, ex-músico e fã de futebol, transformou sua paixão em uma loja de camisas de times e seleções. Após anos se dedicando ao universo da música, inclusive tocando em uma banda punk chamada Tungas, Aldo foi forçado a reorganizar a vida por conta da pandemia do coronavírus em 2020. Impedido de fazer shows e enclausurado em casa, começou a comprar camisas de futebol para recuperar algumas peças de times e seleções que tinha em sua coleção na infância. O hobby então virou negócio. Em seis meses, ele já tinha o apartamento lotado com 300 camisas. Depois de abrir uma loja no Instagram e funcionando bem, ele passou a abrir um quarto da sua casa para que as pessoas pudessem ver e comprar. E depois abrimos a Es de Época em 2022, mas fechou. Só que todas elas eram lugares para comprar camisas apenas.

transformou a paisagem da Cidade do México, que receberá nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca , o jogo de abertura entre os anfitriões e a África do Sul.

AztecaInaugurado em 2022, o brechó, que divide o imóvel com um café e uma loja de câmeras analógicas, reúne umApós anos se dedicando ao universo da música, inclusive tocando em uma banda punk chamada Tungas, Aldo Camacho foi forçado a reorganizar a vida por conta da pandemia do coronavírus em 2020. Impedido de fazer shows e enclausurado em casa, começou a comprar camisas de futebol para recuperar algumas peças de times e seleções que tinha em sua coleção na infância.

O hobby então virou negócio. Em seis meses, eu já tinha o apartamento lotado com 300 camisas. Minha namorada me perguntou: 'Vai fazer o que com isso?

' Falei que criaria uma loja, e foi o que fiz. Criei no Instagram e funcionou muito bem. Depois passei a abrir um quarto da minha casa para que as pessoas pudessem ver e comprar. E depois abrimos a Es de Época em 2022, mas fechou. Só que todas elas eram lugares para comprar camisas apena





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