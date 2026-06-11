Alcolumbre Prioriza Responsabilidade Fiscal e Cautela na Pauta do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adota postura rigorosa contra pautas de alto impacto financeiro para evitar gastos insustentáveis em ano eleitoral.

O presidente do Senado Federal , Davi Alcolumbre , tem adotado uma postura de extrema cautela e rigor técnico no manejo da pauta de votações da Casa, especialmente no que tange às chamadas pautas-bomba.

Tais proposições são caracterizadas por possuírem um impacto financeiro significativo e, muitas vezes, insustentável para os cofres públicos, mas que gozam de grande popularidade política. Alcolumbre enfatiza que a condução desses temas deve ocorrer sem pressa, priorizando o diálogo amplo entre as lideranças partidárias e a análise criteriosa dos impactos orçamentários.

A preocupação central reside no fato de que o calendário político, especialmente em anos eleitorais, tende a incentivar a aprovação de medidas populistas que, embora tragam benefícios imediatos a categorias específicas, podem comprometer a estabilidade econômica do país a longo prazo. Em pronunciamentos recentes no plenário, o presidente da Casa foi enfático ao alertar sobre os perigos da impulsividade legislativa em períodos de disputa eleitoral.

Segundo Alcolumbre, a tendência natural de parlamentares em anos de pleito é votar favoravelmente a qualquer medida que gere visibilidade positiva perante o eleitorado, ignorando a viabilidade financeira da proposta. Ele chegou a afirmar que, se todas as demandas fossem atendidas sem critério, seria necessário encontrar dez Brasis para custear as despesas geradas, evidenciando a urgência de manter a responsabilidade fiscal como norteador das decisões do Senado.

Essa postura coloca Alcolumbre em uma posição delicada, pois ele precisa equilibrar a manutenção da estabilidade econômica com a pressão constante de governistas e de diversas categorias profissionais que pleiteiam reajustes e benefícios. Entre as matérias que exemplificam essa tensão estão a Proposta de Emenda à Constituição que visa o reajuste das aposentadorias de agentes de saúde e a garantia da integralidade salarial.

Embora a matéria já tenha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, sua chegada ao plenário depende exclusivamente da decisão de Alcolumbre, que avalia o momento oportuno e a compatibilidade com o orçamento. Paralelamente, a Comissão de Assuntos Sociais já aprovou um projeto de lei que eleva o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas para o valor de 13,6 mil reais para jornadas de 20 horas semanais.

Este projeto, por ter caráter terminativo, segue agora para a Câmara dos Deputados. A base governista, no entanto, não cessou as pressões, solicitando a inclusão de outras pautas, como o reajuste do piso salarial para os garis, demonstrando que a demanda por expansão de gastos continua alta. Outro ponto de destaque foi a pauta de renegociação de dívidas rurais, cuja implementação pode gerar um impacto financeiro estimado em 140 bilhões de reais.

Apesar do valor expressivo, a matéria foi pautada em plenário sob a justificativa de seus aliados de que já havia um acordo prévio estabelecido, o que mitigaria a percepção de improviso ou de populismo financeiro. Alcolumbre busca, portanto, filtrar o que é acordo institucional do que é pressão momentânea.

Além disso, a organização do calendário legislativo reflete essa cautela. Com a proximidade da Copa do Mundo e das festividades juninas, especialmente impactantes na região Nordeste, o Senado deve operar em regime de sessões remotas nas próximas duas semanas. A decisão estratégica do presidente é não pautar temas de alta complexidade ou polêmicos durante as sessões híbridas ou remotas, garantindo que discussões profundas ocorram presencialmente.

Essa gestão criteriosa da pauta reflete um cenário onde o Legislativo tenta se blindar contra a volatilidade política. Ao priorizar reuniões de líderes para a discussão de temas sensíveis, Alcolumbre tenta evitar que o plenário se torne um palco de votações apressadas e sem a devida contrapartida financeira. A responsabilidade fiscal, portanto, deixa de ser apenas um conceito econômico para se tornar uma ferramenta de gestão política no Senado.

O desafio reside em resistir às pressões de categorias organizadas e de parlamentares que veem no reajuste de pisos salariais e em benefícios previdenciários a via mais rápida para a conquista de apoio popular, enquanto se tenta preservar a saúde financeira do Estado brasileiro em um momento de instabilidade global e interna





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