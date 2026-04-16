Alckmin Defende Manutenção da Taxa das Blusinhas e Afirma que Imposto Protege Indústria Nacional

Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reitera que não há decisão sobre mudança na cobrança de impostos para compras internacionais de até US$ 50, justificando que a taxa ainda é menor que o custo enfrentado pela indústria brasileira.

Em meio a intensos debates sobre a necessidade de ajustes na chamada “ taxa das blusinhas ”, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin , reiterou enfaticamente que o governo não tomou qualquer decisão sobre alterações na cobrança de impostos sobre compras internacionais de até US$ 50. Sua declaração diverge de pronunciamentos de outros membros da atual administração que, publicamente, manifestaram apoio a modificações na política tributária vigente.

Alckmin fundamentou sua posição, argumentando que, mesmo após a incidência da taxa, o custo final para o consumidor permanece inferior aos encargos financeiros enfrentados pela indústria nacional. Essa disparidade, segundo ele, é crucial para a proteção do setor produtivo brasileiro contra a concorrência desleal de produtos importados. A iniciativa Irineu, desenvolvida pelo GLOBO, visa disponibilizar recursos de inteligência artificial para os leitores, com todo o conteúdo gerado passando por rigorosa supervisão jornalística para garantir a qualidade e a veracidade das informações. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em suas declarações nesta quinta-feira, foi categórico ao afirmar que não existe nenhuma decisão governamental iminente sobre possíveis alterações na aludida “taxa das blusinhas”. Ele voltou a defender a manutenção da cobrança sobre as importações de pequeno valor, até US$ 50. “Não há nenhuma decisão nesse momento”, declarou, ao ser interpelado sobre a eventual redução ou revogação parcial do imposto. Essa fala contrasta diretamente com a opinião expressa pelo novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que se posicionou a favor do fim da referida cobrança. Guimarães salientou: “Quando essa matéria foi votada, eu achava que não deveria ser aprovada. Para mim, foi um dos elementos mais fortes de desgaste do governo. Se o governo decidir revogar, acho uma boa”, afirmou o ministro mais cedo, também nesta quinta-feira. O pronunciamento de Alckmin ocorre em um cenário de discussões acaloradas sobre possíveis ajustes na alíquota de 20% atualmente aplicada a esse tipo de importação. De um lado, diferentes setores do governo defendem alterações com o objetivo de mitigar o impacto no custo de vida da população e aprimorar a percepção de renda. Do outro lado, o varejo nacional tem se mobilizado ativamente para a manutenção da cobrança, apresentando como principal argumento a necessidade de equilibrar as condições de concorrência com as empresas estrangeiras. Apesar da divergência de opiniões internas, Alckmin sinalizou uma posição distinta daquela defendida por alguns integrantes da equipe governamental que apoiam mudanças. Ele reforçou o argumento da proteção à indústria nacional como pilar de sua defesa. “Continuo defendendo que ela é necessária porque, mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional”, declarou. Segundo suas projeções, mesmo com a soma do imposto de importação e do ICMS estadual, a carga tributária total sobre os produtos importados ainda se mantém em um patamar inferior àquele suportado pelas empresas brasileiras. “Se você somar 20% de imposto de importação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50%”, detalhou. A conhecida “taxa das blusinhas” foi instituída no ano de 2024, como parte integrante do programa Remessa Conforme. Esta legislação estabeleceu uma redução significativa na alíquota de importação, passando de 60% para 20%, especificamente para compras de até US$ 50 efetuadas em plataformas que aderiram ao programa, acrescida da cobrança adicional do ICMS. Essa medida visa, primordialmente, a regularização e a fiscalização das transações de comércio eletrônico internacional, buscando criar um ambiente mais transparente e justo para todos os atores envolvidos, desde consumidores e empresas até o próprio fisco. A complexidade da tributação internacional e suas implicações para a economia doméstica são temas que continuam em pauta, exigindo análises aprofundadas e decisões estratégicas que considerem os diversos interesses em jogo. A manutenção ou a modificação dessa taxa terá, sem dúvida, repercussões significativas no mercado e na vida dos consumidores brasileiros. É fundamental que a sociedade esteja informada sobre os desdobramentos desse debate para que possa formar suas próprias conclusões sobre as políticas adotadas pelo governo. A discussão sobre a “taxa das blusinhas” exemplifica a constante busca por um equilíbrio entre a proteção da indústria local, a promoção da justiça fiscal e o bem-estar do consumidor, desafios inerentes à gestão econômica de um país de dimensões continentais como o Brasil. O impacto da globalização e do comércio eletrônico nas economias nacionais é um fenômeno que exige adaptação contínua das políticas públicas, e a forma como o Brasil lida com essas questões pode servir de modelo ou de alerta para outras nações





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