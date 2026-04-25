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Alcachofras à Montillana: Uma Celebração de Sabores Espanhóis

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Alcachofras à Montillana: Uma Celebração de Sabores Espanhóis
AlcachofraMontilla-MorilesPresunto
📆4/25/2026 7:42 AM
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Descubra a receita clássica das alcachofras à Montillana, um prato espanhol delicioso e fácil de preparar, com alcachofras, vinho de Montilla-Moriles e presunto picado.

Amamos a alcachofra em todas as suas formas. Nesta casa, celebramos este vegetal versátil, e desejamos prestar homenagem a uma das suas preparações mais emblemáticas: as alcachofras à Montillana.

A receita fundamental é notavelmente simples: alcachofras, vinho de Montilla-Moriles e presunto picado. A preparação pode ser feita cozinhando as alcachofras diretamente no molho, ou cozinhando-as previamente e finalizando-as no molho. Optamos pela segunda abordagem, que acelera o processo e, levada ao extremo, até permite utilizar alcachofras já cozidas. Em Montilla, este prato é tradicionalmente preparado com um vinho fino ou amontillado da D.O.

Montilla-Moriles, que possui um caráter mais intenso e profundo do que muitos vinhos brancos comuns. Caso não tenha um vinho Montilla-Moriles à mão, pode usar um vinho branco seco de boa qualidade, mas lembre-se que o sabor será ligeiramente diferente. A chave para um prato delicioso reside na qualidade dos ingredientes e no cuidado na preparação. A alcachofra, com seu sabor delicado e textura única, é a estrela deste prato, e o vinho e o presunto complementam perfeitamente seu sabor.

A Montilla-Moriles, com suas notas complexas e acidez vibrante, adiciona uma dimensão extra ao prato, enquanto o presunto picado oferece um contraste salgado e saboroso. Para começar, é crucial preparar as alcachofras adequadamente. Remova as folhas externas mais duras, descasque o talo e corte-as em quartos. Para evitar a oxidação e manter a cor clara, coloque-as em água com suco de limão ou salsa picada.

Cozinhe as alcachofras em água com sal por cerca de 10 a 15 minutos, até que estejam macias, mas ainda firmes. Escorra-as e reserve. Enquanto as alcachofras cozinham, prepare o molho. Em uma panela grande, aqueça um bom fio de azeite de oliva em fogo médio.

Refogue a cebola picada finamente com os dentes de alho em lâminas até que estejam dourados e perfumados. Adicione a maizena dissolvida em um pouco de água e o açafrão. Misture bem até que o molho engrosse ligeiramente. A maizena ajuda a dar consistência ao molho, enquanto o açafrão adiciona cor e um sabor sutilmente floral.

É importante cozinhar o molho em fogo baixo para evitar que queime ou grude no fundo da panela. A paciência é fundamental para obter um molho liso e saboroso. Adicione as alcachofras cozidas e o presunto picado à panela com o molho. Misture delicadamente para garantir que as alcachofras estejam bem revestidas com o molho.

Cozinhe tudo junto por cerca de 5 a 10 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até que as alcachofras estejam completamente impregnadas com o sabor do molho e do presunto. Sirva as alcachofras à Montillana quentes, como tapa ou acompanhamento. Polvilhe com um pouco de salsa picada fresca para decorar e adicionar um toque de frescor. Este prato é perfeito para compartilhar com amigos e familiares, acompanhado de um bom vinho Montilla-Moriles ou um vinho branco seco.

A combinação de sabores e texturas é simplesmente irresistível. A simplicidade da receita permite que os ingredientes de alta qualidade brilhem, resultando em um prato autêntico e delicioso. Experimente esta receita e descubra o prazer de saborear as alcachofras à Montillana, uma verdadeira joia da culinária espanhola. Além da receita tradicional, existem variações que incluem a adição de ervilhas ou outros vegetais, mas a base de alcachofras, vinho e presunto permanece a mesma.

A versatilidade deste prato permite que você o adapte ao seu gosto pessoal, mas sempre mantendo a essência da receita original

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