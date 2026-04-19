Albert Hofmann e a Descoberta do LSD: Uma Viagem Inesperada à Consciência

O químico Albert Hofmann relata sua experiência involuntária e subsequentemente intencional com o LSD, revelando os efeitos profundos e alucinatórios da substância e seu impacto posterior na psiquiatria e na cultura.

Naquela sexta-feira, 16 de abril de 1943, o químico suíço Albert Hofmann , pioneiro na síntese da dietilamida do ácido lisérgico ( LSD ) cinco anos antes, encontrava-se em seu laboratório preparando um novo lote desse composto. Sua pesquisa inicial visava desenvolver um medicamento para auxiliar parturientes, combatendo hemorragias pós-parto, inspirada por um fungo que cresce no milho. No entanto, durante o processo de síntese, Hofmann experimentou uma vivência psíquica incomum e profunda.

Ele descreveu o surgimento de um mundo onírico e uma intensa sensação de unidade com o universo. Essa experiência, inicialmente involuntária e atribuída à possível absorção de uma pequena quantidade da substância pelos dedos, despertou sua curiosidade científica. Em retrospectiva, em entrevista à BBC em 1986, Hofmann relembrou que essa experiência o transportou a momentos místicos de sua infância, associados a paisagens naturais. A sensação de vislumbrar os verdadeiros aspectos da natureza e sua beleza intrínseca o encheu de júbilo, levando-o a questionar se aquele estado de sonho agradável estaria de alguma forma ligado aos cristais de LSD que purificava.

A potência da substância o intrigou, levando-o a decidir experimentá-la deliberadamente consigo mesmo na segunda-feira seguinte. Com a cautela que lhe era peculiar, Hofmann iniciou o experimento com o que acreditava ser a dose mínima com potencial de efeito: 0,25 miligramas, com a intenção de aumentar gradualmente caso não houvesse resposta. Contudo, mesmo essa dose, que considerava a menor para fins experimentais, revelou-se extraordinariamente poderosa. Pouco tempo após a ingestão, ele começou a sentir-se mal e decidiu retornar para casa pedalando sua bicicleta pelas ruas de Basileia.

Durante o trajeto, a percepção da realidade começou a distorcer-se de maneira assustadora. Sua visão se alterou, como se estivesse a observar o mundo através de um espelho curvo, e ao chegar em casa, seu senso de realidade desintegrou-se completamente. Ao entrar em sua sala de estar, Hofmann se deparou com uma transformação radical do ambiente; a sala e seus objetos exibiam formas, cores e significados alterados, conferindo a elementos cotidianos, como uma cadeira, uma vitalidade surpreendente, quase como se fossem entidades vivas. Esse estado de estranhamento o levou a temer ter enlouquecido.

As alucinações bizarras persistiram ao longo da noite, sendo que até mesmo uma vizinha que lhe trouxe leite, como um gesto de ajuda, pareceu transfigurar-se em uma figura ameaçadora, evocando a imagem de uma bruxa. O próprio Hofmann relatou sentir, em determinados momentos, como se tivesse morrido e adentrado o inferno, conforme detalhado por um repórter da BBC. O retorno à sua percepção normal do mundo ocorreu somente após cerca de seis horas da ingestão da substância.

Surpreendentemente, esta experiência perturbadora não o desencorajou. Nas décadas seguintes, Albert Hofmann conduziu novos experimentos com o LSD, buscando compreender seus efeitos. O seu trajeto de bicicleta em 1943 tornou-se um marco, celebrado anualmente em 19 de abril como o Dia da Bicicleta, por aqueles que se inspiram no LSD, seja no âmbito científico ou criativo. Essa data foi instituída em 1985 pelo professor Thomas B. Roberts, dos Estados Unidos.

Com base em sua experiência, Hofmann estimou que uma colher de chá do composto seria suficiente para afetar cerca de 50 mil pessoas, evidenciando sua extrema potência. Ele e seus colegas rapidamente reconheceram o potencial do LSD como um agente de grande importância, especialmente para aplicações em psiquiatria e pesquisa. A empresa Sandoz iniciou a distribuição do LSD para hospitais psiquiátricos sob a denominação de Delysid, um medicamento experimental.

Vários psiquiatras administraram a droga a pacientes, observando seu impacto na mente subconsciente, facilitando a liberação de memórias reprimidas e a resolução de conflitos mentais. A potência e os efeitos do LSD não passaram despercebidos pelo Exército americano, que lançou um programa de pesquisa ultrassecreto sobre a substância. Paralelamente, na cultura popular, o LSD ganhou notoriedade, influenciando movimentos e artistas.

Ken Kesey, autor do aclamado livro Um Outro Tour da América, inspirado em parte pela influência do LSD, começou a distribuí-lo entre amigos enquanto a droga ainda era legal. Em 1964, ele formou o grupo Merry Pranksters, que realizou viagens pelos Estados Unidos em um ônibus psicodélico. Apesar dos riscos associados ao uso do LSD, como as temidas e potencialmente danosas 'viagens ruins', muitos usuários defendiam seu potencial transformador. Um dos mais proeminentes defensores da substância foi o ex-psicólogo de Harvard, Timothy Leary.





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