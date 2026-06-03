Albânia e Israel empatam sem gols em jogo de chances desperdiçadas nas eliminatórias do Europeu Sub-21

Resumo da partida entre Albânia e Israel pelas eliminatórias do Europeu Sub-21, que terminou sem gols após múltiplas oportunidades claras desperdiçadas por ambos os lados. Destacam-se as atuações de Armando Broja e Manor Solomon na criação de jogadas, mas a falta de precisão na finalização prevaleceu.

A partida entre Albânia e Israel , válida pelas eliminatórias para o Europeu Sub-21 , foi marcada por um equilíbrio tático e várias chances claras de gol para ambos os lados.

No primeiro tempo, a Albânia tentou se impor em casa, com jogadas ofensivas organizadas principalmente por Armando Broja, que criou duas oportunidades para Kristjan Asllani, ambas finalizadas de fora da área e bloqueadas pela defesa israelita. Do lado de Israel, destaque para as investidas de Manor Solomon e Gabi Kanichowsky, que articularam jogadas que resultaram em finalizações de Roy Revivo e Stav Lemkin, também contidas pela linha de defesa albanesa.

O meio-campo foi disputado com intensidade, com faltas cometidas por Qazim Laçi e Anis Mehmeti, refletindo a competição por espaço e o ritmo acelerado da partida. A segunda etapa manteve a mesma tendência, com a Albânia explorando os laterais, especialmente através de Elseid Hysaj, que给出的一个助攻 de cruzamento para Anis Mehmeti finalizar no coração da área, mas o chute foi perdido. Israel respondeu com contra-ataques rápidos, incluindo uma finalização de Oscar Gloukh após passe de Solomon, que também não converteu.

O jogo terminou sem gols, um resultado que reflete a eficácia defensiva das duas equipas e a falta de precisão no momento decisivo. Este empate mantém ambas as seleções na luta pela classificação, embora com desafios na busca por vitórias que se concretizem em chances claras. A partida destacou a qualidade técnica individual, mas também a importância da concentração defensiva em jogos de alto nível nas eliminatórias.

Para a Albânia, a necessidade de melhorar a conversão de chances em gol é evidente, enquanto Israel demonstrou capacidade de transição, mas同样 precisa de maior eficácia ofensiva. O próximo desafio para ambas será ajustar esses detalhes para garantir a tão needed classificação





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