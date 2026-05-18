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Alavancada do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na Câmara mostra preocupação da cúpula com suspeitas de inquéritos vazados e pressão de oppositionistas

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Alavancada do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na Câmara mostra preocupação da cúpula com suspeitas de inquéritos vazados e pressão de oppositionistas
ConversaPFDiscursos De Imprensa
📆5/18/2026 3:08 PM
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Pós-graduada em Relações Governamentais, Marcela Mattos iniciou sua carreira na cobertura política com a Revista Veja, seguindo para o g1, TV Globo e Correio Braziliense. Chefe da PF, Andrei Rodrigues, tem audiência marcada para próximos dia 20 na Câmara para prestar depoimento sobre o caso Ramagem. A cúpula do colegiado visa apontar possíveis divergências entre o governo e a PF quanto à versão de cooperação da polícia com o ICE para a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem. O delegado Guilherme Figueiredo Silva, responsável por investigar as fraudes do INSS, fora substituído, o que gera preocupação com relação ao filho mais velho do ex-presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como o 'Lulinha'. A oposição pressiona a PF para investigar as mudanças ocorridas no caso e as revelações do portal Intercept Brasil de conversas entre Flávio e Vorcaro, visando obter mais de R$ 130 milhões do Banco Master.

Pós-graduada em Relações Governamentais, Marcela Mattos iniciou sua carreira na cobertura política com a Revista Veja, seguindo para o g1, TV Globo e Correio Braziliense.

Chefe da PF, Andrei Rodrigues, tem audiência marcada para próximos dia 20 na Câmara para prestar depoimento sobre o caso Ramagem. A cúpula do colegiado visa apontar possíveis divergências entre o governo e a PF quanto à versão de cooperação da polícia com o ICE para a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem.

O delegado Guilherme Figueiredo Silva, responsável por investigar as fraudes do INSS, foi substituído, o que gera preocupação com relação ao filho mais velho do ex-presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como o 'Lulinha'. A oposição pressiona a PF para investigar as mudanças ocorridas no caso e as revelações do portal Intercept Brasil de conversas entre Flávio e Vorcaro, visando obter mais de R$ 130 milhões do Banco Master

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