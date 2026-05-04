Alanis Guillen Obtém Medida Protetiva Contra Ex-Namorada Após Alegações de Ameaças e Conteúdo Discriminatório

A atriz Alanis Guillen conseguiu uma medida protetiva contra Giovanna Reis, sua ex-namorada, após relatos de ameaças e perseguição. O caso ganhou destaque após a divulgação de prints com conteúdo racista, homofóbico e transfóbico atribuídos a Giovanna Reis.

A atriz Alanis Guillen obteve uma medida protetiva contra sua ex-namorada, Giovanna Reis , devido a relatos de ameaças, perseguição e invasão de domicílio. A decisão judicial foi baseada na Lei Maria da Penha, que protege vítimas de violência doméstica , incluindo em relações homoafetivas.

A situação se desenrola após a ampla divulgação de prints de conversas atribuídas a Giovanna Reis, contendo mensagens com conteúdo racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico, que geraram grande repercussão nas redes sociais. Essa exposição negativa culminou no término do relacionamento entre Alanis e Giovanna, além de impedir o acesso de Giovanna a um camarote de destaque no carnaval de Salvador.

Giovanna Reis, de 28 anos, natural do Rio de Janeiro, é produtora e gestora de projetos do festival Rock The Mountain, além de trabalhar em um estúdio de arte e design. Seu relacionamento com Alanis Guillen ganhou visibilidade pública durante o festival, onde Alanis demonstrou apoio à namorada em 2025, declarando ao Gshow sua satisfação em prestigiar o trabalho de Giovanna.

O casal, que se conheceu em 2022 através de amigos em comum após o término das gravações da novela 'Pantanal', onde Alanis interpretou Juma Marruá, optou por manter a discrição em relação à sua vida pessoal por anos, tornando-se mais presente em eventos públicos apenas em 2025. A medida protetiva concedida a Alanis impõe restrições de contato e distância física a Giovanna, medidas comuns em casos de violência doméstica, visando garantir a segurança e integridade da atriz.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, representa um marco importante no combate à violência contra a mulher no Brasil, abrangendo também relações homoafetivas. A legislação busca prevenir e coibir a violência, oferecendo proteção rápida e eficaz às vítimas. A repercussão do caso reacende o debate sobre a importância da denúncia e do combate a todas as formas de discriminação e violência, tanto física quanto psicológica.

Além da questão legal, a situação expõe a fragilidade das relações interpessoais e a necessidade de um diálogo aberto e respeitoso. A medida protetiva é um instrumento legal fundamental para garantir a segurança de Alanis Guillen, enquanto a discussão sobre o conteúdo discriminatório atribuído a Giovanna Reis levanta questões importantes sobre a responsabilidade individual e o impacto das palavras no ambiente digital.

Outras notícias incluem a investigação nos EUA sobre empresas de carne, incluindo brasileiras, e eventos como o Met Gala





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