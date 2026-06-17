Alambrado Futebol e Cultura inaugura exposição 'Mantos Campeões' no Shopping Pátio Higienópolis

A exposição 'Mantos Campeões' é uma oportunidade única para que o público tenha contato de perto com peças que testemunharam conquistas, personagens e capítulos inesquecíveis do esporte. A seleção de Mantos Campeões conta itens que marcaram época, como a icônica camisa 10 utilizada por Pelé durante a década de 1970, a camisa 20 de Vini Jr, usada na campanha da conquista após a publicidade. Para a Iguatemi, é uma grande honra homenagear a seleção brasileira e os seus milhões de torcedores com um dos seus principais símbolos, a camisa verde-amarela, e mostrar a sua evolução nos últimos 76 anos – além de revelar para novas gerações os ícones do futebol brasileiro.

Copa do Mundo, na próxima terça-feira (23), o Alambrado Futebol e Cultura inaugura a exposição Mantos Campeões no Shopping Pátio Higienópolis , localizado na zona central da cidade de São Paulo .

Com assinatura de Cássio Brandão, criador do Alambrado e dono da maior coleção de Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte. Somando mais de 7 mil camisas em seu acervo, Cássio Brandão selecionou 11 peças da Amarelinha, desde a década de 1950 até os dias atuais, para serem vistas de perto pelo público entre os dias 23 de junho e 26 de julho, de forma gratuita.

A exposição 'Mantos Campeões' é uma oportunidade única para que o público tenha contato de perto com peças que testemunharam conquistas, personagens e capítulos inesquecíveis do esporte, conta Cássio Brandão, fundador do Alambrado Futebol e Cultura e curador de Mantos Campeões. A seleção de Mantos Campeões conta itens que marcaram época, como a icônica camisa 10 utilizada por Pelé durante a década de 1970, a camisa 20 de Vini Jr, usada na campanha da conquista após a publicidade.

Para a Iguatemi, é uma grande honra homenagear a seleção brasileira e os seus milhões de torcedores com um dos seus principais símbolos, a camisa verde-amarela, e mostrar a sua evolução nos últimos 76 anos – além de revelar para novas gerações os ícones do futebol brasileiro. É uma exposição que encanta todas as idades, afirma Ronaldy Fraga, Gente de Eventos da Iguatemi S.A.

No mesmo espaço expositivo, os visitantes ainda poderão brincar de chute a gol, jogar pebolim e trocar figurinhas para completar seus álbuns





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