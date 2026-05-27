Alíquota zero do Imposto de Importação para pequenas remessas é medida de justiça tributária, não renúncia de receita

Artigo analisa a manutenção da alíquota zero para remessas de até US$ 50 à luz da reforma tributária, argumentando que a isenção protege consumidores de baixa renda e evita carga tributária excessiva com a CBS. Também aborda a ADI movida pela CNI e a necessidade de conversão da MP.

A alíquota zero do Imposto de Importação para remessas de pequeno valor, atualmente estabelecida pela Medida Provisória nº 1.357/2026 e regulamentada pela Portaria MF nº 1.342/2026, não constitui uma renúncia injustificada de receita em favor do comércio estrangeiro.

Pelo contrário, ela representa um instrumento essencial para a proteção de consumidores de baixa renda, que são os principais destinatários de bens importados com valor até US$ 50. Este limite de isenção busca assegurar o princípio da justiça tributária, previsto no artigo 145, parágrafo 3º, da Constituição Federal, ao evitar que a carga tributária incidente sobre essas compras se torne excessivamente regressiva.

A discussão é particularmente relevante no contexto da reforma tributária, que trará mudanças significativas para o sistema de impostos sobre consumo. Com a introdução da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota estimada entre 8,8% e 9%, e posteriormente do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a estrutura de tributação sobre importações será alterada. Importante salientar que a alíquota zero do Imposto de Importação não será extinta com a entrada em vigor da CBS em 2027.

A lógica atual, em que as importações de até US$ 3.000 sob o Regime de Tributação Simplificada já são alcançadas pelo ICMS (com alíquotas de 17% ou 20%, dependendo do Estado), permanecerá. O Imposto de Importação, quando incidente, tem a função de equalizar a tributação entre produtos nacionais e importados, enquanto o ICMS busca emular a carga tributária interna. No novo cenário, o IBS e a CBS também incidirão sobre essas operações.

No entanto, a manutenção da alíquota zero para remessas de até US$ 50 se torna ainda mais crucial diante da elevação da carga tributária efetiva que ocorreria caso a isenção fosse revogada. No cenário pré-MP, com alíquota de 20% de Imposto de Importação e ICMS de 20% calculado por dentro, a carga efetiva sobre operações de até US$ 50 já atingia 50%.

Se a MP não for convertida em lei e a CBS for aplicada sobre essas remessas, com sua base de cálculo incluindo o próprio Imposto de Importação, a carga tributária efetiva poderia subir para aproximadamente 63,2%. Portanto, a proximidade da implementação da CBS reforça a necessidade de converter a medida provisória em lei, para evitar um aumento substancial e desproporcional de impostos sobre os consumidores mais vulneráveis.

Paralelamente a essa análise econômica, a Medida Provisória nº 1.357/2026 enfrenta um questionamento de constitucionalidade. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o Supremo Tribunal Federal, contestando a validade da alíquota zero. Apesar do papel fundamental do Congresso Nacional na avaliação da medida, a última palavra sobre sua constitucionalidade caberá ao STF.

O tribunal terá que ponderar os interesses em conflito: de um lado, a proteção à indústria nacional, que pode argumentar pela necessidade de equalização tributária; de outro, os princípios da justiça tributária e da capacidade contributiva, que sustentam a isenção para os mais pobres. A Corte deverá estabelecer os limites constitucionais para a política de proteção econômica, definindo se a alíquota zero configura uma renúncia de receita não justificada ou, como aqui se defende, um mecanismo necessário para conter ônus excessivos sobre uma parcela específica da população.

Conclui-se que, longe de ser um privilégio para o comércio exterior, a manutenção da alíquota zero serve como contrapeso à elevada carga tributária que recairá sobre essas operações no novo modelo, especialmente devido à cumulatividade que marcará a transição entre os sistemas. Diante disso, a convertibilidade da MP e a manutenção da isenção são imperativos para a preservação de um sistema tributário mais justo e razoável





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