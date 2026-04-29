Al Nassr e Al Ahli se enfrentam em clássico decisivo do Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo lidera o Al Nassr contra o Al Ahli de Ibañez em um confronto crucial pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A partida, que acontece nesta quarta-feira, pode definir o futuro da disputa pelo título.

O confronto entre Al Nassr e Al Ahli , agendado para esta quarta-feira (29) às 15h (horário de Brasília) no Al Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita, promete ser um dos pontos altos da 30ª rodada do Campeonato Saudita .

A partida coloca frente a frente duas das equipes mais destacadas da competição, com o Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, ocupando a primeira posição com 76 pontos. O Al Ahli, com Ibañez como figura chave, encontra-se na terceira colocação com 66 pontos, e necessita de uma vitória para manter acesas as esperanças matemáticas na disputa pelo título nesta fase crucial da temporada.

A partida ganha ainda mais relevância devido ao momento de recuperação de Cristiano Ronaldo, que retorna aos gramados após um período de afastamento devido a lesão. Sua ausência na última convocação da seleção portuguesa intensificou a expectativa em torno de seu desempenho e readaptação ao ritmo de jogo. O craque português, aos 41 anos, continua a perseguir a marca histórica do milésimo gol, somando atualmente 969 gols em sua carreira.

Desde seu retorno, Ronaldo demonstrou sua capacidade de decisão, marcando quatro gols em cinco jogos e garantindo a classificação do Al Nassr para a final da AFC Champions League Two. Sua presença em campo é fundamental para a estratégia ofensiva da equipe, comandada pelo técnico Jorge Jesus. O Al Nassr chega ao clássico com uma sequência impressionante de 19 vitórias consecutivas em todas as competições, demonstrando um desempenho consistente e uma força notável.

Do lado do Al Ahli, o foco se concentra no sistema defensivo, com o zagueiro Roger Ibañez sob os olhares atentos do técnico Carlo Ancelotti, visando uma possível convocação para a Seleção Brasileira. A lesão de Éder Militão abriu uma vaga no setor, e Ibañez surge como um dos principais candidatos a preenchê-la, especialmente considerando sua versatilidade e estilo de jogo semelhante ao do titular.

Sua participação na última Data Fifa, atuando como lateral-direito em jogos contra França e Croácia, evidenciou sua capacidade de adaptação e seu potencial para contribuir em diferentes posições. No entanto, a participação de Ibañez no confronto direto contra o ataque do Al Nassr e Cristiano Ronaldo pode ser incerta, pois ele integra um grupo de cinco titulares que enfrentam problemas físicos às vésperas da partida.

A escalação provável do Al Nassr, sob o comando de Jorge Jesus, indica Bento (ou Al-Aqidi) no gol, com Boushal (ou Al-Ghanam), Simakan, Alamri (ou Iñigo Martínez) e Al-Boushail na defesa. O meio-campo contará com Al-Khaibari, Brozovic e Ângelo, enquanto o ataque será formado por Coman (ou Sadio Mané), João Félix e Cristiano Ronaldo.

Já o Al Ahli, com o técnico Matthias Jaissle, deve ir a campo com Édouard Mendy no gol, Abduralrahman, Hamed (ou Roger Ibañez), Franck Kessié e Matteo Dams na defesa. O meio-campo terá Firas Al-Buraikan, Aljohani e Enzo Millot, enquanto o ataque será composto por Riyad Mahrez, Wenderson Galeno e Ivan Toney.

A expectativa para este clássico é alta, com a promessa de um jogo emocionante e disputado, que poderá definir os rumos da competição e o futuro das equipes na busca pelo título





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Al Nassr Al Ahli Cristiano Ronaldo Roger Ibañez Campeonato Saudita Futebol Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Num campeonato polarizado entre Palmeiras e Flamengo, surge novo coadjuvante: o Fluminense de ZubeldíaOitava vitória em 13 rodadas manteve o time no terceiro lugar, com a mesma pontuação do vice Flamengo

Read more »

São Paulo vence Mirassol e se consolida no G4 do Campeonato PaulistaO Tricolor paulista superou o Mirassol em Campinas pela 13ª rodada, com gol de Luciano, e segue firme na busca pela classificação. O Mirassol permanece na zona de rebaixamento.

Read more »

Al-Taawoun x Al-Ittihad – Palpites, análise e odds (29/04)Confira os palpites para Al-Taawoun x Al-Ittihad, que acontece nesta quarta-feira (29), no Alinma Stadium, pelo Campeonato Saudita.

Read more »

Al-Nassr x Al-Ahli – Palpites, análise e odds (29/04)Confira os palpites para Al-Nassr x Al-Ahli, que acontece nesta quarta-feira (29), Al-Awwal Park, pelo Campeonato Saudita 2025/26.

Read more »

Líderes do Golfo se reúnem na Arábia Saudita para discutir resposta a ataques iranianosSerá o primeiro encontro presencial de países da região desde o início da guerra no Oriente Médio

Read more »

Mudanças de Treinadores Marcam o Campeonato Brasileiro FemininoO artigo detalha as recentes mudanças de treinadores em times como Corinthians, Grêmio, Vitória e Santos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, analisando os motivos e os resultados iniciais das novas comissões técnicas. Também informa sobre um novo canal de notícias sobre futebol feminino no WhatsApp.

Read more »