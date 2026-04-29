Head Topics

Al Nassr e Al Ahli se enfrentam em clássico decisivo do Campeonato Saudita

Esportes News

Al Nassr e Al Ahli se enfrentam em clássico decisivo do Campeonato Saudita
Al NassrAl AhliCristiano Ronaldo
📆4/29/2026 9:45 AM
📰Lance!
150 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

Cristiano Ronaldo lidera o Al Nassr contra o Al Ahli de Ibañez em um confronto crucial pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A partida, que acontece nesta quarta-feira, pode definir o futuro da disputa pelo título.

O confronto entre Al Nassr e Al Ahli , agendado para esta quarta-feira (29) às 15h (horário de Brasília) no Al Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita, promete ser um dos pontos altos da 30ª rodada do Campeonato Saudita .

A partida coloca frente a frente duas das equipes mais destacadas da competição, com o Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, ocupando a primeira posição com 76 pontos. O Al Ahli, com Ibañez como figura chave, encontra-se na terceira colocação com 66 pontos, e necessita de uma vitória para manter acesas as esperanças matemáticas na disputa pelo título nesta fase crucial da temporada.

A partida ganha ainda mais relevância devido ao momento de recuperação de Cristiano Ronaldo, que retorna aos gramados após um período de afastamento devido a lesão. Sua ausência na última convocação da seleção portuguesa intensificou a expectativa em torno de seu desempenho e readaptação ao ritmo de jogo. O craque português, aos 41 anos, continua a perseguir a marca histórica do milésimo gol, somando atualmente 969 gols em sua carreira.

Desde seu retorno, Ronaldo demonstrou sua capacidade de decisão, marcando quatro gols em cinco jogos e garantindo a classificação do Al Nassr para a final da AFC Champions League Two. Sua presença em campo é fundamental para a estratégia ofensiva da equipe, comandada pelo técnico Jorge Jesus. O Al Nassr chega ao clássico com uma sequência impressionante de 19 vitórias consecutivas em todas as competições, demonstrando um desempenho consistente e uma força notável.

Do lado do Al Ahli, o foco se concentra no sistema defensivo, com o zagueiro Roger Ibañez sob os olhares atentos do técnico Carlo Ancelotti, visando uma possível convocação para a Seleção Brasileira. A lesão de Éder Militão abriu uma vaga no setor, e Ibañez surge como um dos principais candidatos a preenchê-la, especialmente considerando sua versatilidade e estilo de jogo semelhante ao do titular.

Sua participação na última Data Fifa, atuando como lateral-direito em jogos contra França e Croácia, evidenciou sua capacidade de adaptação e seu potencial para contribuir em diferentes posições. No entanto, a participação de Ibañez no confronto direto contra o ataque do Al Nassr e Cristiano Ronaldo pode ser incerta, pois ele integra um grupo de cinco titulares que enfrentam problemas físicos às vésperas da partida.

A escalação provável do Al Nassr, sob o comando de Jorge Jesus, indica Bento (ou Al-Aqidi) no gol, com Boushal (ou Al-Ghanam), Simakan, Alamri (ou Iñigo Martínez) e Al-Boushail na defesa. O meio-campo contará com Al-Khaibari, Brozovic e Ângelo, enquanto o ataque será formado por Coman (ou Sadio Mané), João Félix e Cristiano Ronaldo.

Já o Al Ahli, com o técnico Matthias Jaissle, deve ir a campo com Édouard Mendy no gol, Abduralrahman, Hamed (ou Roger Ibañez), Franck Kessié e Matteo Dams na defesa. O meio-campo terá Firas Al-Buraikan, Aljohani e Enzo Millot, enquanto o ataque será composto por Riyad Mahrez, Wenderson Galeno e Ivan Toney.

A expectativa para este clássico é alta, com a promessa de um jogo emocionante e disputado, que poderá definir os rumos da competição e o futuro das equipes na busca pelo título

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Al Nassr Al Ahli Cristiano Ronaldo Roger Ibañez Campeonato Saudita Futebol Internacional

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Num campeonato polarizado entre Palmeiras e Flamengo, surge novo coadjuvante: o Fluminense de ZubeldíaNum campeonato polarizado entre Palmeiras e Flamengo, surge novo coadjuvante: o Fluminense de ZubeldíaOitava vitória em 13 rodadas manteve o time no terceiro lugar, com a mesma pontuação do vice Flamengo
Read more »

São Paulo vence Mirassol e se consolida no G4 do Campeonato PaulistaSão Paulo vence Mirassol e se consolida no G4 do Campeonato PaulistaO Tricolor paulista superou o Mirassol em Campinas pela 13ª rodada, com gol de Luciano, e segue firme na busca pela classificação. O Mirassol permanece na zona de rebaixamento.
Read more »

Al-Taawoun x Al-Ittihad – Palpites, análise e odds (29/04)Al-Taawoun x Al-Ittihad – Palpites, análise e odds (29/04)Confira os palpites para Al-Taawoun x Al-Ittihad, que acontece nesta quarta-feira (29), no Alinma Stadium, pelo Campeonato Saudita.
Read more »

Al-Nassr x Al-Ahli – Palpites, análise e odds (29/04)Al-Nassr x Al-Ahli – Palpites, análise e odds (29/04)Confira os palpites para Al-Nassr x Al-Ahli, que acontece nesta quarta-feira (29), Al-Awwal Park, pelo Campeonato Saudita 2025/26.
Read more »

Líderes do Golfo se reúnem na Arábia Saudita para discutir resposta a ataques iranianosLíderes do Golfo se reúnem na Arábia Saudita para discutir resposta a ataques iranianosSerá o primeiro encontro presencial de países da região desde o início da guerra no Oriente Médio
Read more »

Mudanças de Treinadores Marcam o Campeonato Brasileiro FemininoMudanças de Treinadores Marcam o Campeonato Brasileiro FemininoO artigo detalha as recentes mudanças de treinadores em times como Corinthians, Grêmio, Vitória e Santos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, analisando os motivos e os resultados iniciais das novas comissões técnicas. Também informa sobre um novo canal de notícias sobre futebol feminino no WhatsApp.
Read more »



Render Time: 2026-04-29 12:45:25