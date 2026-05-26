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Ajuste na jornada de trabalho: PEC propõe redução gradual e dois dias de descanso semanal

Política News

Ajuste na jornada de trabalho: PEC propõe redução gradual e dois dias de descanso semanal
Jornada De TrabalhoPECMeias-Exaustão
📆5/26/2026 9:15 AM
📰exame
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A proposta de emenda à Constituição que elimina a escala 6x1 prevê a diminuição da jornada semanal de 44 para 40 horas, introduzindo dois dias de folga por semana e mantendo os salários durante o período de transição. A medida, considerada prioritária pelo governo, inclui etapas de transição, possibilidade de regulamentação por acordos coletivos, e atenção especial a microempreendedores individuais. A PEC tem objetivo de alinhar direitos gerais e permitir futuras regulamentações específicas por setor

A proposta de emenda à Constituição ( PEC ) que visa acabar com a tradicional escala 6x1 de trabalho traz mudanças significativas para os trabalhadores que, atualmente, veem suas jornadas ultrapassar as 44 horas semanais.

Marcado para ser discutido pela Câmara dos Deputados e no Senado, o texto promete reduzir a jornada para 40 horas em até um ano após a promulgação, garantindo dois dias de descanso semanal – que não precisam ser consecutivos – sem comprometer o salário dos empregados. Segundo o relator da PEC, no caso o deputado Motta, a alteração será realizada em duas etapas.

Depois de 60 dias da promulgação, a jornada cairá imediatamente para 42 horas semanais, já contando com direito a dois dias de folga por semana. Este período inicial de transição, que pode ser complementado por acordos coletivos de acordo com cada categoria profissional, nos proporcionará mais tempo de descanso e menor sobrecarga para os trabalhadores. Na etapa final, já no primeiro ano, a jornada será ajustada para as 40 horas desejadas.

A abordagem do texto também demonstra preocupação com os microempreendedores individuais – os chamados MEIs – que poderão se beneficiar de ampliação do número de empregados que podem contratar e de um aumento do teto anual de faturamento, atualmente estipulado em oitenta e um mil reais. O objetivo é criar um ambiente de trabalho mais equilibrado e sustentável, preservando os direitos dos empregados e facilitando a gestão de pequenos negócios.

Como a proposta era considerada prioritária pelo governo, os cronogramas de tramitação foram definidos com rapidez: o Legislativo pretende votar a PEC ainda nesta semana, tanto na comissão especial quanto no plenário. No soberano Senado, os detalhes de tramitação ainda não foram divulgados, mas o governo segue de acordo em garantir que a PEC seja aprovada antes do período eleitoral.

Enquanto isso, o presidente da República manteve compromissos de apoio humanitário a países vizinhos e outros temas de interesse nacional, embora o foco da PEC seja garantir um ambiente de trabalho mais saudável para os brasileiros e o combate à pressão excessiva de jornadas extenuantes. Contudo, o sucesso da emenda dependerá de regulamentações complementares específicas de cada categoria profissional e de mecanismos de monitoramento para assegurar que os trabalhadores mantenham condições dignas de trabalho durante a transição.

Para além dos impactos no cenário trabalhista, a proposta também pode influenciar positivamente a economia, pois jornadas mais curtas têm sido associadas a menor estresse e maior produtividade. É entendida como uma política trabalhista que se alinha aos valores democráticos de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, trazendo benefícios diretos para a saúde e o bem-estar dos cidadãos

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Jornada De Trabalho PEC Meias-Exaustão

 

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