Head Topics

AirPods da Apple Revolucionam a Comunicação com Tradução em Tempo Real

Tecnologia Notícia

AirPods da Apple Revolucionam a Comunicação com Tradução em Tempo Real
AirpodsAppleTradução Em Tempo Real
  • 📰 JornalOGlobo
  • ⏱ Reading Time:
  • 184 sec. here
  • 10 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 94%
  • Publisher: 94%

A Apple lança novos AirPods com tradução em tempo real, utilizando inteligência artificial para facilitar a comunicação entre diferentes idiomas. Veja como essa tecnologia pode transformar a vida de turistas, imigrantes e profissionais.

Os novos AirPods da Apple , equipados com um revolucionário recurso de tradução em tempo real , prometem transformar a comunicação entre pessoas de diferentes idiomas, abrindo novas portas para turistas, imigrantes e profissionais em todo o mundo. Utilizando a inteligência artificial avançada, os AirPods Pro 3 traduzem conversas diretamente nos fones de ouvido, proporcionando uma experiência de comunicação fluida e natural, superando as limitações dos tradutores digitais tradicionais.

O Irineu, iniciativa do GLOBO para levar a inteligência artificial aos leitores, supervisiona a produção de conteúdo gerado por IA, garantindo a qualidade e a precisão das informações. A tecnologia, embora ainda em desenvolvimento, representa um avanço significativo na tradução automática, superando desafios e abrindo caminhos para uma comunicação global mais acessível. A experiência de uso é notável. Em uma conversa com um amigo que falava espanhol, idioma que não domino, a Siri atuou como intérprete instantaneamente, traduzindo as frases para o inglês diretamente nos meus ouvidos. A precisão da tradução impressionou, com poucos erros de pronome e uma compreensão clara do contexto. Este recurso inovador facilita a vida de diversos grupos, desde filhos de imigrantes que se comunicam em sua língua nativa até turistas que buscam se conectar em ambientes desconhecidos, simplificando interações diárias e profissionais. A praticidade é outro ponto forte. Os AirPods Pro 3 eliminam as frustrações dos tradutores digitais anteriores, que exigiam o uso de celulares e telas, oferecendo uma experiência discreta e imersiva. O emparelhamento dos fones de ouvido com o iPhone é simples, bastando abrir o estojo e tocar em um botão. A ativação da função de tradução é intuitiva, exigindo apenas a atualização para o iOS 26 e a ativação do Apple Intelligence, o sistema de IA da Apple. A seleção dos idiomas e a ativação do intérprete são rápidas e fáceis, permitindo que os usuários se concentrem na conversa. Ao segurar as hastes dos fones de ouvido por alguns segundos, a tradução é ativada, e a comunicação se torna fluida, com cada pessoa falando em seu idioma e a tradução sendo exibida no aplicativo e lida em voz alta nos fones. A funcionalidade está disponível para AirPods Pro 2 (2022) ou AirPods 4 com cancelamento de ruído, mediante atualização de software, embora exija um iPhone recente, como o 15 Pro ou modelos da linha 16, para rodar o Apple Intelligence.\A Apple, que vinha apresentando alguns desafios no desenvolvimento de inteligência artificial, demonstra sua capacidade de inovação com os AirPods, apresentando um produto com uma funcionalidade prática e impactante. A empresa integra, assim, a inteligência artificial em seus dispositivos de forma inteligente, superando as expectativas e mostrando o seu potencial. A capacidade dos fones de ouvido de traduzir conversas em tempo real marca um ponto de virada no mercado, especialmente em um cenário onde a comunicação global é cada vez mais relevante. A nova tecnologia se baseia em grandes modelos de linguagem, que analisam o contexto da conversa para entender o significado das palavras e melhorar a precisão da tradução, superando as limitações dos tradutores frase a frase do passado. Dimitra Vergyri, diretora de tecnologia de fala do SRI, laboratório criador da Siri original, explica a complexidade da tecnologia e o seu potencial. A tecnologia de tradução nos AirPods representa um avanço significativo, mas é importante notar que a inteligência artificial ainda não é perfeita. Emoções, nuances culturais e sutilezas podem ser perdidas na tradução, especialmente em contextos culturais específicos, como o Marrocos, onde as saudações tradicionais são essenciais para uma comunicação respeitosa. Vergyri ressalta que ainda existe uma lacuna a ser preenchida para alcançar uma comunicação verdadeiramente autêntica e completa. No entanto, o lançamento dos AirPods com tradução em tempo real demonstra o compromisso da Apple em inovar e a sua visão de um futuro onde as barreiras linguísticas são minimizadas, permitindo uma comunicação global mais acessível e significativa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Airpods Apple Tradução Em Tempo Real Inteligência Artificial Comunicação

 

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Gaza sofre 'apagão' de telecomunicações em meio ao avanço de tropas israelensesGaza sofre 'apagão' de telecomunicações em meio ao avanço de tropas israelensesServiços locais de internet e telefone foram cortados; operadora atribui interrupções a 'agressão contínua' às redes de comunicação
Consulte Mais informação »

FT: Executiva-chefe do The New York Times alerta para o uso de 'cartilha' contra imprensa por Donald TrumpFT: Executiva-chefe do The New York Times alerta para o uso de 'cartilha' contra imprensa por Donald TrumpMeredith Kopit Levien fez a declaração dois dias depois de Trump processar o veículo de comunicação em US$ 15 bilhões, acusando o jornal de atuar como um 'megafone escancarado' do Partido Democrata
Consulte Mais informação »

Apple integra WhatsApp ao app 'Migrar para iOS' e reforça aposta no canal on-line no Brasil, diz vice-presidenteApple integra WhatsApp ao app 'Migrar para iOS' e reforça aposta no canal on-line no Brasil, diz vice-presidenteMudança ocorre em meio ao lançamento do iPhone 17, que começa a ser vendido hoje. Em entrevista ao GLOBO, executiva fala do interesse estratégico do Brasil para a big tech
Consulte Mais informação »

Apple usa IA para desenvolver recurso de notificação de pressão arterial no WatchApple usa IA para desenvolver recurso de notificação de pressão arterial no WatchO recurso, que recebeu aprovação da FDA, não mede a pressão arterial diretamente, mas notifica os usuários de que eles podem ter pressão alta e os incentiva a consultar um médico
Consulte Mais informação »

Serviço secreto britânico lança portal na dark web para recrutar espiões contra a RússiaServiço secreto britânico lança portal na dark web para recrutar espiões contra a RússiaPlataforma, chamada 'Silent Courier', permite comunicação segura e recebimento de informações sobre terrorismo e atividades de inteligência hostis ao país
Consulte Mais informação »

Pesquisa aponta desafios de comunicação para o governo Lula a um ano das eleiçõesPesquisa aponta desafios de comunicação para o governo Lula a um ano das eleiçõesPesquisa Genial/Quaest revela estabilidade na aprovação de Lula, mas destaca desafios de comunicação do governo, com a maioria dos entrevistados não tendo ouvido notícias positivas sobre sua gestão. Programas como 'Agora Tem Especialistas' são desconhecidos por grande parte da população.
Consulte Mais informação »



Render Time: 2025-09-20 15:56:53