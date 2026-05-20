Head Topics

Airbnb passa a incluir hotéis no aplicativo com objetivo de aumentar a concorrência e expandir suas operações em destinos como Nova York e Paris

Turismo News

Airbnb passa a incluir hotéis no aplicativo com objetivo de aumentar a concorrência e expandir suas operações em destinos como Nova York e Paris
AirbnbHotéisHotelaria
📆5/20/2026 6:52 PM
📰CNNBrasil
18 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 97%

O Airbnb anunciou que vai passar a incluir milhares de hotéis boutique e independentes no aplicativo, aumentando a concorrência com as tradicionais plataformas de hospedagem e reservas. A empresa irá selecionar propriedades de acordo com critérios como localização, design e hospitalidade. As hospedarias estarão disponíveis em aproximadamente 20 destinos globais, incluindo Nova York, Paris, Londres, Roma e Singapura. A expectativa é que os hotéis ajudem o Airbnb a encontrar mais espaço em destinos em que já enfrentava desafios de expansão. A plataforma também anunciou uma política de garantia de menor preço para hotéis escolhidos e a oferta de créditos em reservas futuras para usuários que fizerem reservas em hotéis participantes.

O Airbnb anunciou sua nova aposta: hotéis . A empresa passará a incluir milhares de hotéis boutique e independentes no aplicativo, aumentando a concorrência com as tradicionais plataformas de hospedagem e reservas.

As novidades ocorreram durante o Airbnb Summer Release 2026, evento na San Francisco, nos Estados Unidos. Os hotéis estarão disponíveis em aproximadamente 20 destinos globais, incluindo Nova York, Paris, Londres, Roma e Singapura. A empresa promete selecionar propriedades baseando-se em critérios como localização, design e hospitalidade

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Airbnb Hotéis Hotelaria Turismo Experiências IA Copa Do Mundo De 2026 Inteligência Artificial Recomendações Planejamento De Viagens

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Preços do Ouro e da Prata Recuem na Nova York após Escolhas Doctrinais DivergentesPreços do Ouro e da Prata Recuem na Nova York após Escolhas Doctrinais DivergentesO ouro e a prata fecharam em baixa na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York, à medida que o mercado processava notícias divergentes sobre o cenário geopolítico no Oriente Médio, com o petróleo, os rendimentos dos títulos do governo e a volatilidade de ativos significativos no menu.
Read more »

Como Martin Scorsese está escondido em ‘O Mandaloriano e Grogu’Como Martin Scorsese está escondido em ‘O Mandaloriano e Grogu’Lenda da Nova Hollywood tem participação inusitada na nova aventura do universo 'Star Wars'
Read more »

Mulher morre após cair em bueiro destampado em Nova YorkMulher morre após cair em bueiro destampado em Nova YorkDonike Gocaj sofreu uma queda de três metros de altura após sair do seu carro em Manhattan
Read more »

Mulher de 56 anos morre ao cair em buraco sem tampa em Midtown Manhattan, Nova YorkMulher de 56 anos morre ao cair em buraco sem tampa em Midtown Manhattan, Nova YorkA vítima, Donike Gocaj, estacionou seu SUV na noite de segunda-feira e, ao sair, caiu Três metros em uma abertura de serviço que estava sem tampa. A Con Edison analisou imagens de câmeras de segurança e concluiu que a tampa pode ter sido deslocada por um caminhão. O local era utilizado para o transporte de vapor.
Read more »



Render Time: 2026-05-20 21:52:08