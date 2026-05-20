Airbnb passa a incluir hotéis no aplicativo com objetivo de aumentar a concorrência e expandir suas operações em destinos como Nova York e Paris

O Airbnb anunciou que vai passar a incluir milhares de hotéis boutique e independentes no aplicativo, aumentando a concorrência com as tradicionais plataformas de hospedagem e reservas. A empresa irá selecionar propriedades de acordo com critérios como localização, design e hospitalidade. As hospedarias estarão disponíveis em aproximadamente 20 destinos globais, incluindo Nova York, Paris, Londres, Roma e Singapura. A expectativa é que os hotéis ajudem o Airbnb a encontrar mais espaço em destinos em que já enfrentava desafios de expansão. A plataforma também anunciou uma política de garantia de menor preço para hotéis escolhidos e a oferta de créditos em reservas futuras para usuários que fizerem reservas em hotéis participantes.

O Airbnb anunciou sua nova aposta: hotéis . A empresa passará a incluir milhares de hotéis boutique e independentes no aplicativo, aumentando a concorrência com as tradicionais plataformas de hospedagem e reservas.

As novidades ocorreram durante o Airbnb Summer Release 2026, evento na San Francisco, nos Estados Unidos. Os hotéis estarão disponíveis em aproximadamente 20 destinos globais, incluindo Nova York, Paris, Londres, Roma e Singapura. A empresa promete selecionar propriedades baseando-se em critérios como localização, design e hospitalidade





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