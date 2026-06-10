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Air Fryer Recipes for Festa Junina

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Air Fryer Recipes for Festa Junina
Festa JuninaAir FryerPastel
📆6/10/2026 10:06 PM
📰cartacapital
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📊News: 98% · Publisher: 73%

Discover delicious and easy-to-prepare recipes using an air fryer for Festa Junina, including pastel, cuscuz, polenta, and more.

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a air fryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática.

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite de oliva.

Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 25 minutos. Sirva em seguida. Em um recipiente, coloque os cubos de abóbora, o açúcar, os cravos-da-índia, a canela em pau e o coco ralado.

Misture e transfira para forminhas de silicone. Leve àpreaquecida a 180 °C. Asse por 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até que a abóbora fique macia e caramelizada. Retire da fritadeira e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone e leve para a air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 15 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o tomate, o milho-verde, a ervilha, o molho de tomate e a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até levantar fervura.

Aos poucos, junte a farinha de milho e mexa até formar uma massa úmida e consistente. Retire do fogo e reserve. Em forminhas pequenas de silicone, coloque uma rodela de ovo cozido e uma azeitona. Preencha com a massa de cuscuz e aperte levemente.

Leve à air fryer preaquecida a 180 °C. Asse por 10 minutos. Sirva em seguida. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o fubá, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos.

Cozinhe até obter uma polenta firme e cremosa. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e misture. Transfira para uma travessa untada com azeite de oliva e aguarde esfriar completamente. Após, corte a polenta em palitos e reserve.

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, a páprica doce e o orégano. Espalhe a mistura sobre os pedaços de polenta e leve para a air fryer preaquecida a 200 °C. Asse por 15 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida. Em um recipiente, coloque as gemas, os ovos, o açúcar, o coco ralado e a manteiga derretida e misture até incorporar.

Deixe a mistura descansar por 15 minutos para que o coco absorva parte do líquido. Após, unte forminhas individuais de pudim com manteiga e polvilhe com açúcar. Distribua a massa entre elas, preenchendo até três quartos da capacidade. Coloque em um recipiente que caiba na air fryer e adicione um pouco de água para criar um banho-maria.

Leve para a air fryer preaquecida a 160 °C. Asse por 20 minutos. Retire da cesta e aguarde esfriar completamente. Leve à geladeira antes de desenformar e servir. Em um recipiente, coloque a manteiga derretida, a páprica defumada, o alho em pó, o chimichurri, o sal e a pimenta-do-reino e misture até incorporar.

Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes e tempere com a mistura reservada. Leve para a air fryer preaquecida a 200 °C. Asse por 15 minutos, virando os pedaços de milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida

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Festa Junina Air Fryer Pastel Cuscuz Polenta Air Fryer Recipes

 

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